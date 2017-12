Las Promesas Deportivas, su gran 2017 y su proyección

105804

22.12 Premios

27 deportistas de diferentes disciplinas fueron reconocidos por EL POPULAR Medios por su influencia, dedicación y proyección dentro del deporte local. Luego de la mención fue el turno de conocerlos un poco.



Fue una noche plagada de emociones, donde la familia, los entrenadores y los clubes se hicieron presentes para reconocer a las Promesas Deportivas 2017. Cada uno de ellos se destaca de diferente manera dentro de su disciplina, algunos desde las cualidades deportivas y otros desde el esfuerzo y dedicación.

Los pequeños, (menores de 15 años) fueron acompañados por los diferentes referentes de cada disciplina: Guadalupe Orifici amazona del Campo Hípico Las Sierras; Ignacio Galardo, jugador profesional de Estudiantes en Liga Argentina de básquetbol; Agustín Vernice, campeón Mundial Sub 23 y Olimpia de Plata en canotaje; Federico Fiscella, patinador del Club Boca Junior; el destacado jinete nacional Santiago Orifici; el jugador de pelota a paleta Ezequiel Bergues; el subcampeón del TC Pista Nicolás Pezzucchi; Federico Chingotto, jugador del World Padel Tour; y la internacional bochófila María Victoria Maiz.

A continuación los nombres de las Promesas Deportivas que eligió EL POPULAR Medios en la 20ª edición de los Premios "Oscar 'Panza' Farías".



Motos: Thiago Mensi



La pasión por las motos es algo que conoce desde la cuna. Por eso no es casualidad que a los 9 años haya decidido empezar a ser piloto. Comenzó en la pista que tenía el Club El Fortín con dos victorias en la divisional de menor cilindrada. Ahora se prepara para comenzar en Bahía Blanca el campeonato de verano en la categoría 50 cc. Menores.



Automodelismo: Mateo Dellamaggiora



Hincha de Racing de Olavarría, juega al fútbol en Embajadores y desde hace dos años concurre al Club Olavarriense de Automodelismo. Comenzó en Escuela donde obtuvo varios podios y también conoció la victoria, cambió de categoría y ascendió a Sport Intermedia. Con 11 años se divierte con sus amigos cada vez que concurre a la pista. De los menores fue el mejor y tuvo un notorio progreso en su manejo obteniendo el 7º puesto en el campeonato anual de intermedia.



Equitación: Margarita Joaquín



Gracias a su desempeño a lo largo de los concursos disputados en Olavarría, en el Club Alemán de equitación, en el Club Hípico Argentino y en el certamen Federal realizado en Estudiantes, la amazona del Campo Hípico Las Sierras, montando a su yegua Llavaneras Candy, logró el campeonato de la zona de la Costa Atlántica en su categoría, escuela menor y con 14 años participó en la final del Federal realizada en el Jockey Club de la provincia de San Juan.



Karting: Tomás Amaray



La categoría Escuela es el semillero de pilotos del karting. En la temporada que termina el sierrabayense Tomás Amaray, con 12 años, logró quedar séptimo, siendo su momento de gloria en la segunda fecha en Tandil cuando ocupó el tercer escalón del podio. Después de cinco años de experiencia ahora dará el gran salto y el año que viene debutará en la flamante categoría Junior 150 cc.



Tenis: Francisco Texeira



El jugador del Club Estudiantes participa en los circuitos de menores tanto en la rama de singles como de dobles. Juega al tenis desde los 6 años, participó de dos encuentros provinciales de Escuela y la idea es que comience su camino en los nacionales con presencia en un Grado 4 de la categoría Sub 14.



Básquetbol: Violeta Mondini



Jugadora de Ferro Carril Sud que tuvo sus comienzos en Estudiantes. Tiene 14 años y en sus inicios como deportista practicaba canotaje en muy buen nivel. En la entidad "carbonera" actualmente se desempeña en Sub 15, Sub 17 y Sub 21 y ha integrado varias veces la Selección de Olavarría. Se destaca en varios puestos: en el perímetro con buen manejo y tiros certeros, y como interna, ya que mide 1,81 metros y tiene muy buenos movimientos. Este año reforzó a Necochea en el Provincial Sub 15 y jugó el Argentino de Mendoza en representación de Provincia de Buenos Aires.



Bochas: Jeremías Serantes



De familia bochófila por excelencia, el joven Jeremías practica este deporte desde los 7 años, arrancando en la categoría más pequeña que se denomina "Mosquitos". Jugó en Pueblo Nuevo y lo hace en la actualidad para Fortín Tradicionalista. Su formador fue el recordado profesor Rubén Vila y desde muy temprana edad muestra sus condiciones, destacándose en el rol de bochador. Con sólo 10 años de edad ya tomó parte de importantes encuentros en Bahía Blanca y Tres Arroyos. Además, se ha dado el gusto de jugar por parejas torneos a nivel local con su padre Roberto.



Handball: Pedro Núñez



Es jugador de Ferro Carril Sud desde la categoría mini e infantiles y hoy en día juega en menores, siendo un claro reflejo del gran trabajo que hace la institución albiceleste con las formativas. Es respetuoso, excelente compañero, responsable con sus entrenamientos y un apasionado del handball. Jugó un Provincial de Clubes en la categoría infantiles en el cual fue elegido en el equipo ideal y otro Provincial de Clubes en menores. Hoy se entrena con la preselección de la Asociación Atlántica de Balonmano con vistas al Argentino 2018.



Pádel: Facundo Sosa



Se trata de un jugador muy táctico, paciente, excelente compañero y muy buen alumno, pero sobre todas las cosas es correcto y aplicado dentro de la cancha. Con 13 años, Facundo fue subcampeón en el Provincial de menores con sede en nuestra ciudad y campeón del Máster de categorías libres de la Federación de la Provincia de Buenos Aires realizado en Necochea. Además, ratificando su proyección, fue campeón del Máster de séptima de la ACOP donde juegan las 8 mejores parejas del ranking. Todos estos logros lo llevaron a ser ascendido a sexta categoría para el próximo año.



Tiro: Cristian Weimann



Con 12 años de edad, Cristian compite representando a la Escuela de Tiro Olímpico de Olavarría. Comenzó a tirar en el año 2016 con rifle de aire de quebrar Mini. Participó en estos dos años en varios torneos Regionales, Provinciales y Nacionales de miras abiertas. Tuvo destacadas actuaciones en su categoría, ya que siempre que participó se subió al podio. Se caracteriza por su gran concentración y buena vista, algo necesario a la hora de practicar este deporte. En el grupo de tiradores juveniles de la Escuela es el más curioso y el que más se interesa por saber todo sobre este deporte.



Patín: Giuliana Casenave



La patinadora del Club Estudiantes de la Divisional "B" tiene 9 años. A principio de año participó del torneo Regional en categoría Promocional "B" logrando el primer puesto en Libre, Escuela y Combinada. Se clasificó al Nacional que se diputó en Paraná y fue subcampeona en el Provincial con la disciplina Escuela. Logró escalar tres categorías: pasó por la Divisional "B", luego Tercera "B" y culminó el año compitiendo para Segunda "B".



Gimnasia Aeróbica: Solana Kromberger



Tiene 9 años y comenzó a hacer gimnasia a los 7. Realizó un año de Escuelita y en el 2016 formó parte del equipo de competición logrando excelentes resultados a sólo un año de iniciarse en la disciplina. En este 2017 formó parte de dos coreografías, una de ellas en una categoría superior a la suya con todas compañeras juveniles, bajó el nombre "Pesadillas" y donde logró el primer puesto.



Ajedrez: Morena Gisler



La joven de 10 años forma parte del equipo de ajedrez del Club San Martín de Sierras Bayas. Participó del Grand Prix del Centro, fue subcampeona en su localidad y en Las Flores, en Junín se quedó con el primer puesto. En la tabla general finalizó cuarta y mejor dama.



También se destacó en el torneo Mar y Sierras en Sub 12 y en Sub 14 y en el torneo internacional "Peoncito" fue subcampeona y la segunda mejor dama. Se quedó con el segundo escalón del podio en el torneo "Unión Clasista" en cuarta categoría. Fue campeona invicta del Codai y fue la mejor dama en el torneo de Interligas.



Canotaje: Bruno Eyler



Con 13 años obtuvo destacados resultados en todas las fechas del torneo Provincial fiscalizado por la Federación Bonaerense. Participó en K1, K2, 430 y Slalom y, tras su resultado en el Selectivo de Tigre, participó de entrenamientos en las vacaciones de invierno con la Selección. Formó parte de la Selección Argentina de menores participando del Sudamericano que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay y logró el segundo puesto en K4 y fue cuarto en bote individual. En los Juegos Evita fue campeón con el equipo bonaerense y ya se encuentra entrenando para el selectivo de marzo.



Gimnasia Deportiva: Matilde Viera



La pequeña gimnasta tiene excelentes condiciones deportivas con asistencia casi perfecta. Tiene 12 años y práctica gimnasia deportiva en el CEF 44, realizando cuatro aparatos: piso, viga, barras asimétricas y saltos. Participó de varios torneos locales y provinciales. Además, llegó con su equipo a la final de los Torneos Bonaerenses que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata.



Atletismo: Jimena García



La joven atleta, de categoría cadetes, participó de varios torneos durante el 2017. De acuerdo con su categoría, cumplió buenas actuaciones con tiempos importantes. Dijo presente en el Provincial de su categoría, así como de otros torneos de índole provincial.



Además, es una atleta responsable a la hora de entrenar y lo hace con buenas condiciones técnicas. En el 2018, Jimena García tendrá un gran año deportivo luego de la exigente pretemporada que comenzará el 2 de enero en el Club Social y Deportivo El Fortín.



Tenis de Mesa: Francisco Crimaldi



Francisco Crimaldi es otras de las grandes promesas que tiene el deporte olavarriense. Es un jugador ofensivo, con buena técnica y un gran drive con top. Durante la temporada participó de diferentes torneos de tenis mesa.



Entre los grandes resultados logrados, fue semifinalista en el Regional de menores que se desarrolló en Azul y fue campeón del torneo de Olavarría para categoría menores. En lo que refiere a torneos de nivel nacional, fue finalista en el TMT de menores que se llevó a cabo en la ciudad y semifinalista en el certamen que se realizó en Tandil.



Vóleibol: Paloma Routaboul



Paloma es jugadora del Club Atlético Pueblo Nuevo e integrante del equipo de la categoría Sub 13 femenino, con el que compitió a nivel provincial en el torneo "Bataracito" y quedó en la tercera posición.



A su vez, el equipo en el que ella participa terminó quinto en el Torneo Provincial de Clubes, y fue subcampeonato en el segundo "Bataracito" organizado a fin de año. También fue jugadora del equipo Sub 15 de Pueblo Nuevo que jugó torneos provinciales, e integró el seleccionado bonaerense de Sub 13, equipo con el que salió tercero en el Torneo Argentino.



Artes Marciales: Tomás Morales



El deportista Tomás Morales se desempeña actualmente en la academia local del instructor Andrés Carosella. Tiene 10 años, posee el cinturón rojo y comenzó la disciplina hace más de 5 años.



Tomás Morales tuvo un gran año, logrando objetivos y buenos resultados en los diferentes torneos desarrollados durante la temporada. Entre sus tantos logros, el pequeño deportista se trajo medallas de Azul y San Luis con primeros puestos en lucha y segundos lugares en forma. Muchas condiciones para un deportista que mira el futuro con optimismo.



Ciclismo: Joaquín Martel



Joaquín Martel tiene 13 años y disfrutó de una gran temporada. Hizo dos carrera nocturnas y logró segundos puestos en ambas, y también fue cuarto en la competencia de la categoría 2004.



Además, se presentó en diferentes competencias de la región. En una carrera desarrollada en Tapalqué fue cuarto, y logró el segundo lugar en Pehuajó en su categoría y fue sexto en una categoría mayor.



Una fractura sufrida en el brazo lo obligó a parar durante el desarrollo de la temporada, pero sus capacidades y compromiso siguen vigentes para soñar con un gran futuro.



Softbol: Tobías Pullol



Tobías, desde siempre, fue un Koala más. A sus 9 años ya sabe muy bien lo que es defender los colores porque desde muy pequeño observó cada partido de los mayores. Con buenas condiciones, es una buena promesa en softbol debido a su compromiso y entusiasmo por el deporte, además de su compañerismo.



Natación: Angeles Escobar



Angeles es una de las destacadas nadadoras que tiene Ferro Carril Sud. Su especialidad es el estilo pecho, y su avance en el deporte se reflejó a lo largo de la temporada donde se subió tres veces al podio en Miramar, en distintas competencias, pero también logró una medalla en la final provincial de los Bonaerenses.



Patín carrera: Felicitas Gottfrit



Felicitas inaugura la promesa deportiva en patín carrera, disciplina que comenzó a practicar a la par de su nacimiento en la ciudad. Desde el inicio se presentó en el ámbito local y regional, pero en 2017 mostró su avance en el circuito provincial y nacional.



Corrió todas las finales de su categoría, destacándose tanto en circuitos de habilidades como en carreras de pista convencionales. Además, la patinadora de Racing es la primera olavarriense en competir en el plano nacional.



Rugby: Juan Cruz Frontalini



Juan Cruz es uno de los jugadores juveniles que tiene proyección dentro de El Fortín, una institución nueva dentro del rugby. Se acercó al club con amigos de la escuela y juega de primera o tercera línea. Con un buen físico, forma parte de un equipo que ya comenzó a demostrar lo suyo.



Fútbol: Rocío Sosa



Rocío es una jugadora con una buena técnica, hábil, y que se destacó dentro de su categoría en las últimas tres temporadas. Es la capitana del CEF Nº 100, ya fue elegida como la mejor de la temporada y hasta formó parte de la preselección argentina, de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud.



Este año logró la medalla de plata en los Bonaerenses, obtuvo el campeonato local en Sub 15 y fue -nuevamente- la goleadora del certamen. Humilde y buena compañera, Rocío ya demostró en cancha todo su potencial.



Golf: Osias Poblete



Osias Poblete se destaca en golf, aunque también es amante de otros deportes. Ya lleva cinco años de aprendizaje en Estudiantes, y de la mano de distintos profesores se convirtió en una de las promesas.



Actualmente con 18 de handicap, estuvo presente en distintos torneos. Habitualmente compite en los eventos del club, participó en los abiertos de menores de Olavarría y Bahía Blanca, además de ser de la partida en las competencias clásicas del club y en España, en los que demostró todo su juego.



Hockey: Juana Arouxet



Juana pese a su edad, ya que es categoría 2005 (Sub 12), ya compite con el equipo Sub 14 y lo hace de buena forma. Se desempeña como defensora, tiene buenas condiciones y una notable calidad de pase.



La jugadora de Estudiantes tiene buena presencia en la cancha, pese a que recién comenzó a competir y de eso se desprende que su futuro está dentro del deporte. Además, está siempre en los entrenamientos y aporta lo suyo para el buen funcionamiento del grupo.