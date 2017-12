"Estoy en el mejor momento de mi carrera, pero voy por más"

105860

El deportista del Club Atlético Estudiantes estuvo en la fiesta que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos y fue el ganador de su disciplina. El evento se realizó en Pilar, Buenos Aires.



El palista Agustín Vernice está pasando por su mejor momento deportivo. Él mismo lo confiesa en cada nota. Y la frutilla del postre para este gran año fue haber ganado, por primera vez para Olavarría, el Olimpia de Plata de canotaje en los premios que se realizaron en Pilar, Buenos Aires.



Como ocurre cada año, el Círculo de Periodistas Deportivos organiza los tradicionales premios Olimpia, los cuales reconocen a los mejores deportistas del país en cada una de las disciplinas. Hubo tres olavarrienses, que fueron Santiago Orifici, María Victoria Maiz y Agustín Vernice. El mérito de haber sido ternado es enorme y todos lo tienen. Pero Vernice le puso el plus a la fiesta, porque se convirtió en el primer olavarriense en quedarse con el Olimpia de Plata al ganar la terna de canotaje.



Argumentos para dicho reconocimiento sobran. El palista del Club Atlético Estudiantes fue campeón del Mundo en la categoría Sub 23 durante la presente temporada, logrando también buenas actuaciones en el Mundial mayor de Senior. Su presencia en la terna, por lógica, estaba asegurada. Pero ganarlo era otro asunto, porque sus compañeros también hicieron sus méritos para estar en dicho lugar.



Su enorme año deportivo fue lo que prevaleció y, de esta forma, Agustín Vernice se convirtió en el mejor deportista argentino del momento en lo que refiere al canotaje. Tras el premio logrado, el deportista habló en exclusiva con EL POPULAR Medios sobre todo lo ocurrido en la fiesta del CDP.



- ¿Qué significa para vos ser el primer olavarriense en conseguirlo?



- Haber ganado el premio es un orgullo enorme. Felicito a Santiago (Orifici) y Victoria (Maiz) por estar en la terna y ser reconocidos, porque estar ternado es un gran logro. Una circunstancia te puede hacer ganar o no el Olimpia de Plata.



Para mí es una alegría inmensa, porque ser reconocido siempre está bueno. Tuve un gran año y bienvenido sea el premio recibido.



- En la previa me dijiste que te imaginabas estar ternado. ¿Te imaginabas ganarlo?



- Sinceramente tuve un gran año, aunque los chicos que estaban ternados en canotaje también lo tuvieron. Era consciente de que podía pasar cualquier cosa. Pero la realidad es que gracias a dios mis resultados en los mundiales fueron mucho más de lo esperado, por eso sentía que mis chances crecían.



- ¿Cómo viviste esa noche tan especial?



- Todo muy lindo. Estuve con grandes deportistas de otros deportes, que son colegas de uno porque trabajan igual que duro, y dejan cosas de lado para lograr el mejor rendimiento. Me sentí reflejado en ellos.



Además, es un placer compartir esto con otros deportistas y ex deportistas que también lograron grandes resultados. El lugar es grande y no te cruzas con todo el mundo, pero me crucé con gente a la cual admiro.



- ¿En qué momento de tu carrera estás?



- Estoy en el mejor momento de mi carrera, pero voy por más. Pretendo, mi deseo es ir por más. Ojalá que así sea. Me enorgullece lo conseguido hasta ahora, lo disfruto, pero no me conformo con esto. Todavía falta mucho tiempo por transcurrir. Lo espero con ansias, con trabajo duro, y ojalá que todavía falte un escalón más para ubicarme entre los mejores del mundo para ganar medalla en algún Mundial Senior. Lo máximo sería pelear medalla olímpica.



- ¿Cómo viene tu 2018?



- Primero en junio está la Copa del Mundo de Senior, que es una previa al Campeonato Mundial. En esa copa veremos como estamos parados. Y después en agosto viene el Campeonato del Mundo de Senior, en el cual tenemos que llegar bien, trabajando duro y concentrado, sin regalar nada.



Resignamos correr la Copa del Mundo Sub 23 para llegar de la mejor manera al certamen de la categoría mayor. Queremos estar enfocados en eso. El objetivo es evolucionar y mejorar técnicamente y físicamente, mejorar el rendimiento. Ojalá se den los resultados, estamos trabajando duro para eso.