Una temporada que será difícil de olvidar

25.12 | Federal Torneo Federal "B"

Por primera vez, Olavarría tuvo tres equipos en la misma categoría. Después de un comienzo difícil, los tres se encaminaron y redondearon un gran torneo dentro de una zona muy competitiva. Un excelente año para Racing A. Club, Ferro Carril Sud y el Club Embajadores.



ddumerauf@elpopular.com.ar



Resultaba difícil en junio-julio pensar en el desenlace que tuvo el Federal "B" de fútbol para los tres equipos de la ciudad. La primera pregunta fue si Olavarría estaba preparada para la presencia de tres representantes, y a continuación el interrogante estaba planteado sobre los objetivos de cada uno, en función de lograr el plantel necesario para afrontar la competencia y redondear un presupuesto que pueda solventar todos los costos.



El inicio de competencia, con una previa diferente para los tres, no resultó ideal. Pero en cierto momento llegó el clic, anímico o futbolístico, y eso los potenció. A Ferro Carril Sud lo llevó a jugar una final de torneo por primera vez en su historia (dentro del Federal "B"), Racing volvió a pelear como manda su recorrido de más de una década y Embajadores cumplió claramente con su idea central de hacerse fuerte en la categoría, pero también estuvo cerca de la clasificación.



Ferro Carril Sud comenzó el año con tiempo, porque en febrero era el único olavarriense en el "B". Conformó una base, ganó de punta a punta el torneo "Apertura" de primera división, y luego a ese plantel le agregó refuerzos puntuales para el "B".



Pero algo no estaba bien; más allá de la victoria inicial ante Racing, el equipo dentro del campo de juego no rendía, y la idea de Juan Pedro Erreguerena nunca entregó los resultados esperados. Por eso apareció el cambio; se fue Erreguerana y Gustavo Liggerini, que ya estaba dentro del cuerpo técnico, tomó la posta.



Le costó cambiar el rumbo, pero desde su primer partido (derrota ante Embajadores) se vio algo distinto en el plantel: le dio la "10" a Gorgerino, que había regresado tras un paréntesis entre torneo local y Federal; metió a Gargaglione de "5" en medio de algunas salidas como las de Lisandro Archuby y Matías Caballero, y potenció a jugadores de la casa como Alan Benítez, José Luis Vivas y Juan Ignacio Barbieri, quienes habían empezado el año en reserva.



Además, se afianzaron los centrales (Martín Aguirre y Facundo Onraita); Hernán Sosa tuvo un torneo muy regular (jugó de 6 puntos para arriba, siempre) y Jonathan Penna apareció en la mitad de la cancha para ser el destacado en varios encuentros.



Arriba, Juan Longhini siempre aportó (con Barbieri de "9" se juntó a jugar con los volantes) y Octavio Bianchi -con algunos problemas físicos, que superó en el tramo final- le aportó frescura al equipo para ser recambio en la parte decisiva de la primera fase.



En el plano global, tras una floja primera fase (comenzó la segunda ronda a un punto del descenso), el equipo sumó mucho para poder clasificarse, pero también tuvo partidos de alto vuelo. Le marcaron pocos goles (Nicolás Báez entregó mucha seguridad), y le faltó en muchos casos en los metros finales para terminar todo lo que generó.



Con ese juego, el equipo se metió en la ronda final. Primero superó con algo de sufrimiento a Independiente de San Cayetano (ganó de visitante y perdió de local), luego ganó un duelo histórico ante Racing (fue superior en la vuelta, pero tuvo que definir por penales tras dos empates) y en la final no pudo ante Sol de Mayo, que fue más a lo largo de los 180 minutos. Por eso, le quedó la sensación de que estuvo muy cerca y habrá que ver cómo se encara el 2018.



Racing A. Club, por su lado, empezó el torneo con Carlos Girardengo. Contó con poco tiempo para armar el plantel, que se renovó en relación al Federal "C". Tuvo una búsqueda clara de juego, pero las cosas no salieron, y tras cuatro partidos se terminó la relación dirigencia-entrenador.



Ahí se produjo el regreso de Marcelo Molina, el equipo comenzó a cambiar su forma y logró resultados importantes para meterse rápidamente en la pelea. Pasó más de una ronda en zona de clasificación, aunque las lesiones en el plantel fueron una constante.



Logró meterse en los playoffs (con una victoria en la cancha de Huracán), se hizo fuerte en una dura serie ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, pero todo se terminó ante Ferro Carril Sud: las constantes bajas hicieron lo suyo, y con muchos jugadores al límite, el equipo sintió el desgaste. Así, fue superado por el "carbonero" y se terminó el sueño.



Más allá de esto, el "chaira" regresó a la categoría tras dos descensos que hicieron mucho daño dentro del club; y en su primer torneo se metió entre los cuatro mejores de la región. Ahora, el objetivo estará en potenciar lo que quedó y encontrar la llave para volver a ser protagonista.



Mientras que Embajadores se destacó en su primera participación, y lo hizo con un plantel 100 por ciento olavarriense. La misma base que perdió en cuartos de final del "C", fue la que compitió en el "B", y muchos de los jugadores fueron formados en el CEO.



Perdió en la primera fecha, dio el batacazo en la segunda ante All Boys, y salió a flote a partir de la sexta fecha -tras tres derrotas- con un triunfo importante ante Liniers, en Bahía Blanca. Ahí Embajadores se hizo fuerte en su idea, ganó cuarto partidos al hilo y hasta se dio el gusto de cortarle un invicto de 18 juegos a Huracán.



A partir de allí se alejó de la zona de descenso, y se ilusionó con algo más. Llegó con chances a la penúltima fecha, pero el empate ante Huracán (gracias a un penal que no fue) y una dura goleada ante Ferro terminaron con las posibilidades del CEO, que se despidió en Santa Rosa, ante Belgrano, en un clima hostil.



Esta historia, dentro de una zona difícil, ya se terminó. Y el próximo torneo queda muy lejos. Entonces, el primer semestre será de ajustes, y de pensar en cómo encarar la segunda parte para volver a ser protagonistas, a su modo, tras un año que quedará en el recuerdo, incluida una semifinal local que se definió por penales tras un gol de tiro libre a los 47 minutos del segundo tiempo.



Un año muy largo



En enero Racing A. Club profundizó su pretemporada tras ganar el torneo local de 2016, mientras que Embajadores la comenzó después de una clasificación histórica en su corta vida. Así, los dos representantes locales comenzaron su camino dentro del Federal "C" que comenzó en febrero, que los depositó en la categoría superior.



Los dos tuvieron una buena primera fase: Racing la ganó de punta a punta, sin despeinarse, y así se metió en los playoffs. Eliminó con facilidad a De la Riestra, pero no pudo ante Independiente de Tandil en lo que fue un duro golpe en semifinales.



Embajadores se hizo fuerte de local en la etapa inicial, ganó uno de los duelos de visitante, y terminó segundo detrás de Independiente. Logró su clasificación, eliminó a Sportivo Piazza de Azul y luego, por penales, cayó frente a Independiente en una serie en la que fue más.



Así, más allá de no llegar a la final, los dos fueron invitados por mérito deportivo a través de la línea que mantiene el Consejo Federal en el último tiempo, con un cambio que por el momento no termina de concretarse en relación al formato de torneo.