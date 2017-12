105922

El nuevo director técnico, Juan José Siemienczuk, dirigirá al bataraz en La Liga Argentina. El joven entrenador asumirá sus funciones el próximo 3 de enero para reemplazar a Alvaro Castiñeira.

Ante una campaña que no se condecía con lo esperado, la Comisión de Básquetbol profesional del Club Atlético Estudiantes que preside Cruz Martín Arouxet decidió dar un golpe de timón. Llegó a un acuerdo con Alvaro Castiñeira para rescindir el contrato que lo unía a la institución como director técnico del plantel que participa en Liga Argentina 2017/2018 y concretó el arribo del joven entrenador paranaense Juan José Siemienczuk (36 años).



El nuevo coach de Estudiantes tiene pasado en el ex Torneo Nacional de Ascenso en Atlético Echagüe Club de Paraná, Tucumán BB y Unión de Santa Fe, donde dirigió cinco años y ascendió desde el Torneo Federal al TNA. También tuvo paso a nivel Federativo en Talleres de Paraná y Regatas de Santa Fe, y viene de dirigir a La Salle de Tarija, en Bolivia.



-¿Te sorprendió esta convocatoria de Estudiantes para dirigir La Liga Argentina?



-No estoy sorprendido porque en esta época del año a veces se puede llegar a dar. Uno está a la espera de algún movimiento y cuando se presentó la oportunidad de Estudiantes charlamos y llegamos a un acuerdo de manera bastante rápida.



-¿Cuáles serían a priori los objetivos a cumplir?



-La idea principal es empezar a entrenar en los primeros días del año y tratar que el equipo tenga un salto de calidad, es lo que se pretende lograr. Después de eso tratar de lograr los objetivos del club, que es ser competitivos y estar en la parte alta de la tabla, que es eso algo que tenemos que tratar de cumplir. Quedan muchos juegos y hay personal para estar un poco más arriba.

