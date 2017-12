"Teníamos un solo objetivo que era ascender"

105929

26.12 | Federal Torneo Federal "B"

El olavarriense Leonardo Vitale habló luego de ascenso con Camioneros al Federal "A".

Leonardo Vitale sabe lo que son las finales. Le tocaron de las buenas, como el ascenso en 2011 con Racing A. Club, pero también de las malas cuando perdió la final con Juventud Unida Universitario de San Luis, por un ascenso a la Primera "B" Nacional. Pero hoy es alegría, ya que el olavarriense tuvo revancha en Camioneros, y el pasado miércoles celebró uno de los cuatro ascensos al Federal "A" de fútbol.



Una campaña sin fisuras, con 15 triunfos, dos empates y una derrota en la fase de grupos lo llevaron a los playoffs al equipo de la familia Moyano. Allí, en semifinales, tuvieron revancha ante Independiente de Chivilcoy y en la final superaron con justicia a Peñarol de San Juan para quedarse con un boleto merecido.



-¿Cómo fue la final?



-Fue una final difícil, en San Juan se nos complicó muchísimo por el calor. Era terrible, con 42 grados y viento Zonda. Era inhumano jugar, calculamos que adentro de la cancha llegaba a 50 grados. Pero nosotros estuvimos muy bien físicamente a lo largo de todo el año, trabajamos muy bien con el cuerpo técnico y lo supimos llevar.



En la final, cuando jugamos de local, nosotros fuimos muy superiores y ellos no nos llegaron en todo el partido; tuvimos muchísimas situaciones. Primero nos agarró un poco el miedo, porque no las podíamos concretar, pero una vez que hicimos el primero ya estuvimos un poco más tranquilos. Además, pudimos reflejar todo lo que hicimos a lo largo del campeonato.



-Esta vez sí se les dio, terminó siendo un año redondo...



-El ascenso era lo que estábamos buscando hace un año y medio desde que se formó el equipo. Estoy en un club que tranquilamente podría estar en la Primera B Nacional por todas las comodidades que tenemos como el predio, las canchas y los materiales de entrenamientos, además de viajes y concentraciones. Te hacen sentir un jugador de primera división.



Si no se daba este año, iba a ser un fracaso para nosotros por todo lo que habíamos hecho. Fuimos punteros durante todo el torneo, salimos primeros en la zona y la ganamos con comodidad ya que nos clasificamos tres fechas antes. Le ganamos a todos los equipos, tanto de local como de visitante, y perdimos solamente el último donde el técnico cuidó a muchos de los titulares; fue el único que yo no jugué.



Los playoffs son otra cosa si se compara con la fase de grupos, pero teníamos un claro objetivo y el grupo se lo merecía por lo que había hecho a lo largo de todo el año. De cara al futuro, aún no sabemos cómo va a seguir todo ya que el Federal A recién arrancará en agosto, aunque está la Copa Argentina en el inicio del año que viene.



