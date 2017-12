Racing A. Club y su lugar en el TPC

106055

28.12 | TPC Torneo Provincial de Clubes

Retomará sus entrenamientos el 8 de enero con la posibilidad de la incorporación de Mariano Marina quien se está recuperando de una lesión.

El Torneo Provincial de Clubes temporada 2017/2018, certamen que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires con sede en La Plata y que otorga un ascenso al Torneo Federal 2018/2019, tuvo el pasado viernes la disputa de la cuarta fecha de la segunda fase en la Zona "D", donde participa Racing A. Club, el único representante olavarriense en esta competencia.



En el Gimnasio "Socios Fundadores", el local Somisa derrotó 75-66 al "Chaira" y Estrella de Bahía Blanca superó como local 92-74 a Unión y Progreso de Tandil (quedó libre Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez).



Tras la disputa de la jornada del viernes hay un receso de más de un mes. El Chaira volverá a jugar en casa el 26 de enero de 2018 cuando reciba la visita de Estrella de Bahía Blanca por la quinta fecha, última de la primera rueda. También se enfrentarán Unión y Progreso de Tandil - Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez y quedará libre Somisa de San Nicolás.



El equipo que dirige técnicamente Irineo Galli, que no pudo viajar a dirigir en San Nicolás por motivos laborales, por lo que en ese juego dirigió su asistente Emiliano Coppero, volverá a entrenar el lunes 8 de enero con la chance que pueda sumarse al trabajo a pleno el base juvenil Mariano Marina, recuperado de una lesión de ligamentos en la rodilla.



Pero antes hay que tratar algunos problemas, ya que hay un atraso en los pagos con el plantel y el cuerpo técnico, por lo que los dirigentes deberán solucionar ese tema antes de la vuelta a las prácticas. Sabido es que Irineo Galli había arreglado dirigir hasta fin de año, pero si las condiciones están dadas está dispuesto a seguir hasta que finalice la participación del Albo en el presente TPC.



Racing A. Club, flamante campeón anual del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO) tras derrotar en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero a Independiente de Tandil por 85-74, venía de quedar libre y ahora tiene récord de un triunfo (como local ante Unión y Progreso de Tandil) y dos derrotas (frente a Deportivo Sarmiento en Coronel Suárez y a Somisa en San Nicolás).



Vale recordar que los cuatro primeros avanzarán de ronda directamente, los segundos y terceros de cada Zona jugarán la Reclasificación (2º "A" - 3º "D", 3º "A" - 2º "D", 2º "B" - 3º "C" y 3º "B" - 2º "C") y los cuartos y quintos quedarán eliminados. Los ganadores de grupo y los cuatro que lleguen de la Reclasificación disputarán los cuartos de final por un lugar en el Cuadrangular Final (13, 14 y 15 de abril), donde el campeón ascenderá al tercer escalón del básquetbol argentino.