El repudio del que no se hizo eco Olavarría

108992

26.02 | Federal Reestructuración de los torneos

Equipos de todo el país, empezando por Atlético Tucumán (la transmisión de la Superliga no lo mostró) respondieron a la convocatoria de rechazo por la derogación de los Federales. Este martes habrá una marcha en AFA, con la presencia de Fernando Di Carlo.

Decenas de equipos del Torneo Federal "A" y el Torneo Federal "C" salieron este domingo con banderas, en repudio a la decisión del Consejo Federal que pretende eliminar desde la temporada 2018/2019 los campeonatos Federales "B" y "C".

"Si sacan al Federal B y C quedan 3000 familias sin trabajo. No maten al fútbol del Interior" fue la bandera negra con letras blancas que mostró el equipo de Atlético Tucumán antes del partido con Tigre. Dato que no fue mostrado por la transmisión por TV de la Superliga.

Ante esta, el presidente "Decano" Mario Leito adoptó una postura corporativa y salió en defensa de lo que decidieron sus pares de las categorías menores. Un dato que repercutió en la edición online del diario AS de Madrid.

Leito advirtió que la posición oficial de la institución "Decana" es absolutamente opuesta a la manifestada por los jugadores. "Estamos de acuerdo con los cambios que se proponen para que esos torneos desaparezcan, porque estamos convencidos de que la reestructuración favorecerá a las ligas provinciales, que en definitiva son torneos más importantes que los que se están discutiendo", dijo el dirigente.

Si bien sostiene no conoce a fondo el proyecto que se discutirá en la AFA en los próximo días, Leito aclaró que "la reestructuración podría darle chances importantes al campeón de la liga local de jugar el Federal A y no el Torneo del Interior", como sucede actualmente.

A tono con el discurso oficial, Leito sostuvo que "Nadie se va a quedar sin trabajo porque sin esos torneos, que son deficitarios, los clubes podrían formar equipos mucho más competitivos en las ligas locales, pagando buenos sueldos y evitando gastar plata en traslados importantes como pasa en esos torneos".

Pero Leito, ni la cúpula del Consejo Federal, podrán tapar el sol con las manos. Decenas de equipos salieron este domingo con banderas similares en los campeonatos organizados por el Consejo Federal (el A y el C), pero también en certámenes regionales. Por caso All Boys de Santa Rosa, que tiene en sus filas al olavarriense Gonzalo Izaguirre.

En la Zona 5, ninguno de los cuatro equipos participantes (Estudiantes y El Fortín de Olavarría; Empleados de Comercio y Balonpié de Olavarría) tomaron nota de la movida, y no salieron a la cancha con ninguna señal de protesta a la medida tomada en Buenos Aires.

En tanto, para este martes fue convocada una marcha de protesta frente a la sede de la Asociación de Fútbol Argentino, a la que asistirán futbolistas, dirigentes, entrenadores y árbitros, en la que estará presente Fernando Di Carlo.

El mentor de Embajadores publicó en su cuenta de Facebook un video en el que manifiesta su rechazo a la decisión del Consejo Federal.

"Soy Fernando Di Carlo, ex jugador profesional. Salí de un club del interior, como la mayoría de los futbolistas que juegan en el país y en el exterior. Estoy en contra de la medida del Consejo Federal. Sacó de un plumazo el Federal B y el Federal C es matar el fútbol de interior del país. Más de 3000 personas se quedarán sin su fuente de trabajo, así que los espero este martes a las 12 frente a la AFA, para un manifestación masiva en repudio a esta medida" dijo Di Carlo.