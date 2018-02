"El 13 era el número en la camiseta que no quería nadie"

109038

26.02 | Nac. e Int. Homenaje a "Chapu" Nocioni

El Chapu Nocioni, aclamado por la multitud en el Maxi, bromeó durante la ceremonia en la que fue retirado de la selección nacional el número que utilizó en los años épicos de la Generación Dorada.

Daniel Lovano / elpopular.com.ar

Nadie podrá ya soñar con ponerse la camiseta argentina que durante casi dos décadas transpiró el corazón de ese equipo inolvidable, que en Atenas 2004 provocó uno de los máximos sucesos en la historia del deporte mundial, cuando desbancó por segunda vez consecutiva a los Estados Unidos y se quedó con el máximo título que ofrece el básquetbol internacional: la medalla dorada olímpica.

La Confederación Argentina de Básquetbol, en una ceremonia cálida, simple y emotiva, retiró este lunes, en el entretiempo del partido que jugaron la Argentina y Paraguay, la camiseta Nº 13 de la selección que vistió Andrés Nocioni.

El "Chapu", que siguió todo el partido junto a su esposa y sus tres hijos desde la segunda final de la platea preferencia, ingresó en el entretiempo por el medio de un pasillo de honor armado con niños que portaban una camiseta azul, con su número y su nombre.

La apasionada presentación corrió por cuenta de José "Mosquito" Montesano, que pese a todo no pudo evitar que su vez quedara tapada por la enorme ovación que le tributó un Maxi repleto. "No es ningún mérito que retiren la camiseta Nº 13, porque es el número que nadie quiere vestir" bromeó en el comienzo de su discurso el santafesino de Villa Gobernador Gálvez que está radicado en General Pico, la tierra de Paula, su esposa,

"Siempre me gustaron el 5, el 6 y el 7. Mientras no estuvo Fabricio Oberto en la selección usé la 7, pero cuando volvió Fabricio me la reclamó y yo no podu negarme ante un tipo que tiene el número 7 grabado en un diente" volvió a bromear.

"Esta camiseta que está colgado desde el techo no es mía, es de la Generación Dorada, el mejor equipo en la historia del deporte argentino" subrayó el Chapu y dijo que el secreto de la vigencia en el más alto nivel del básquetbol mundial se debió a que "todos supimos tirar para el mismo lado".

"Los sueños están ahí. Hay que salir a buscarlos y eso fue lo que hizo la Generación Dorada" recalcó el "Chapu" y se despidió con una frase que refleja la mística que acompaño a este equipo en la cima de básquetbolo mundial: "Nosotros siempre vamos a estar ahí, cuidando que la selección para que siempre siga creciendo".