La combinación del deporte y el estudio

28.02 Tenis - Mateo Julio

Mateo Julio estudia una carrera en la Universidad de Purdue, ubicada en West Lafayette, Indiana, y también juega al tenis representando a la mencionada institución educativa.



El camino profesional, en lo que respecta al tenis, no es sencillo en el aspecto económico. Es por eso que, ante la imposibilidad de afrontar dichos gastos, tenistas de diferentes partes del mundo buscan otro rumbo. Este es el contexto que explica la presencia del olavarriense Mateo Julio en Estados Unidos.



El jugador que nació deportivamente en las canchas de Racing Atletic Club siempre tuvo proyección, desde sus comienzos en la disciplina. Mateo Julio se destacó en todas las categorías, jugó algunos Futures, y también probó suerte en Francia. Pero el camino le puso otro desafío, y es muy lejos de su ciudad natal.



Mateo Julio se encuentra en Estados Unidos estudiando una carrera en la Universidad de Purdue -ubicada en West Lafayette, Indiana-, pero sin dejar de lado su pasión por el tenis. Mientras tanto, a la par del deber académico, el olavarriense es parte del equipo masculino de dicha universidad que juega el certamen universitario de tenis. El pasado fin de semana su equipo brilló.



Incluso, es vital en tal equipo, en un circuito que cuenta con diferentes tenistas que van a buscar suerte y, porque no, alguna posibilidad de dar el salto al ámbito profesional. El tiempo dirá que será del futuro del tenista local. De su momento y adaptación, de esta nueva experiencia y de lo que viene, de todos estos puntos charló Mateo Julio desde Estados Unidos.



- ¿Qué balance haces de tu momento en Estados Unidos?



- Hasta el momento venia adaptándome a la nueva superficie, pero estoy bien, acostumbrándome poco a poco. Pude ganar mis dos singles durante el pasado fin de semana y estoy agarrando un poco más de confianza a medida que pasa el tiempo. Lógicamente sigo asistiendo a clases acá en unas instalaciones que son realmente increíbles.



- ¿Cómo surgió la posibilidad de viajar e incorporarte al equipo de la universidad?



- Me surgió esta posibilidad por motivación propia. Jugar profesionalmente era muy costoso para mi familia y quería ver cómo podía seguir jugando, por lo que decidí ponerme en contacto e intentar venir. Claro que para esto tuve que dejar un poco de lado el entrenamiento y ponerme a estudiar inglés. No sabía nada de este idioma y tenía que rendir dos exámenes para ingresar a la universidad.



- ¿Cómo es la universidad y qué nivel tiene el torneo que jugás?



- La universidad es muy buena académica y deportivamente. Las instalaciones de estudio son muy buenas, ideales. Y el equipo de la universidad juega en la Big Ten Conference, que es una de las mejores conferencias de la NCAA. Hay buen nivel en dicho certamen.



- ¿Qué objetivo deportivo te propones en este proyecto?



- Mi objetivo es siempre crecer como jugador. Es lo que busco todo el tiempo, desde que me inicié en el tenis desde chico. Veremos que pasará con mi futuro.



- Justamente, ¿qué expectativas tenes de cara al futuro?



- De cara a lo que viene quiero seguir entrenando para mejorar en los aspectos de juego que necesito. Pero ahora se agrego algo, que es el estudio. Al mismo tiempo del tenis, quiero seguir estudiando una carrera y ser profesional.