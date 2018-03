Se confirmó para el 11 el comienzo de la temporada 2018

109193

01.03 | Local Primera División

Se jugará a dos ruedas todos contra todos y tendrá doble fecha de "clásicos", uno en cada rueda. En la primera jornada se destaca El Fortín ante el renovado Atlético Hinojo. Diálogo con la Policía

Luego de un par de suspensiones y alguna duda en el medio por la reestructuración de los Torneos Federales, este miércoles el Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Olavarría ratificó el 11 de marzo como la fecha de inicio del torneo de Primera y Reserva.

En la primera jornada se medirán El Fortín vs. Atlético Hinojo; el campeón defensor Ferro Carril Sud vs. San Martín; Loma Negra vs. Estudiantes; dos de las "víctimas" de la reestructuración (Racing vs. Embajadores) y Sierra Chica vs. Luján.

Se jugará a dos ruedas todos contra todos y tendrá doble fecha de "clásicos", uno en cada rueda. Finalizada esta etapa, los primeros ocho de la tabla jugarán un playoff. Los ganadores de cada etapa, de ser distintos, se enfrentarán en una final para determinar el campeón 2018. En tanto que, el torneo de Reserva será a dos ruedas, y el ganador será el campeón.

El certamen se pondrá en marcha el 11 de marzo y tendrá un receso, que arrancará con comienzo el Mundial de Rusia y finaliza el 5 de agosto. El libro de pases se cerrará el martes posterior a la tercera fecha y se abrirá al finalizar la primera rueda ( fecha 10º hasta el martes posterior a la 11º jornada) con un cupo de incorporaciones es ilimitado.

En cuanto los valores de la entradas, se decidió que la general tenga un valor de $100 y que las damas y jubilados abonen $50.

En otro sentido, el Presidente de la LFO (Oscar Duran) informó a los delegados que la semana pasada mantuvo una reunión con el Jefe de la Departamental de Azul, el Comisario Mayor Claudio Omar Vega, quien se manifestó estar al tanto de la problemática que vivían los clubes de la ciudad y mostró predisposición para solucionarlo.

Tras esa reunión, y por pedido de Vega, la Mesa Directiva de la LFO fue recibida por el Jefe Distrital, Silvio Messineo. Este se comprometió a brindar cobertura para que se juegue los domingos, salvo excepciones como cuando haya eventos multitudinarios.

Además solicitó que de ser posible, nunca haya más de dos partidos en la jurisdicción dela Comisaría Primera (hay cuatro estadios en esa jurisdicción).