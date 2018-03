109289

02.03 | Federal Torneo Federal "C"

El entrenador Maximiliano Mayoz se expresó este viernes sobre la sanción de un año que le impuso este jueves el Consejo Federal.

Maximiliano Mayoz, director técnico de El Fortín, se pronunció este viernes sobre la sanción de un año que le impuso el Consejo Federal por la agresión al árbitro Cristian Arce en el entretiempo del partido con Estudiantes por el Torneo Federal "C".

"No sé si estoy bien o mal. Algunos dicen que es poco otros dicen que está bien, por es no quería hacerme ninguna expectativa" señaló el ex jugador de El Fortín, Estudiantes, Racing y Ferro, entre otros.

"Ahora a reflexionar y a hacerme la idea de estar un año fuera de las canchas" cerró Mayoz.