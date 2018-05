Varones y mujeres, en el Parque

112958

04.05 Oficial FTH

Los equipos masculinos y femeninos de Estudiantes serán locales este fin de semana por el torneo de la Federación Tandilense.

Estudiantes recibirá este fin de semana Los Cardos de Tandil en la rama femenina y a Náutico de Mar del Plata entre los caballeros, por una nueva fecha del torneo Oficial que organiza la Federación Tandilense de este deporte.

Luego de su presentación en Saladillo, las chicas vuelven a jugar en casa en la oportunidad estarán recibiendo, este sábado desde las 10 a Los Cardos, en Sub 14, Sub 12, Sub 16, Sub 18, Intermedia y Primera.

Por su parte, los caballeros, que el fin de semana pasado no tuvieron actividad, serán locales ante Náutico de Mar del Plata este domingo en Sub 14, Sub 16 y Primera.