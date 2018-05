Se jugó la séptima del "Apertura"

112962

04.05 | Local Inferiores de la ABO

Resultado del pasado fin de semana de los torneos formativos que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría

El séptimo capítulo del torneo "Apertura" de divisiones inferiores que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO) se jugó el pasado fin de semana largo con la realización de varios partidos afuera de nuestra ciudad y también en los gimnasios olavarrienses. Los resultados de los juegos estipulados son los que se detallan a continuación:



Estudiantes Blanco - Estudiantes Negro. Sub 15: 55-53. Sub 17: 24-77. Sub 21: 24-69. Minibásquetbol: 00-20.



Empleados de Comercio de General Alvear - Unión y Progreso de Tandil. Sub 13: 97-40. Sub 15: 20-00. Sub 17: 121-51. Minibásquetbol: 23-79.



Pueblo Nuevo - Racing A. Club. Sub 15: 43-66. Minibásquetbol: 07-88. Sub 13: 14-76. Sub 15 "B": 58-41.



Racing de General La Madrid - Chacarita Juniors de Azul. Sub 15: 93-28. Minibásquetbol: 61-23. Sub 17: 59-47. Sub 15 "B": 60-18.



Ferro Carril Sud - San Martín de Sierras Bayas. Sub 13: 00-20. Minibásquetbol: 16-60. Sub 21: 79-42. Sub 15: 92-24. Sub 17: 74-47.



El Fortín - Racing de General La Madrid (pendiente de la tercera fecha). Sub 17: 28-74. Sub 21: 70-53. Sub 13: 40-38. Sub 15: 24-82. Minibásquetbol: 26-51.



No fueron suministrados los resultados de los juegos entre Las Flores Básquetbol - El Fortín (Minibásquetbol, Sub 13, Sub 15 y Sub 17) y Sport Club Trinitarios de Bolívar - Independiente de Tandil (Minibásquetbol, Sub 13 y Sub 17).