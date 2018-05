Valentina Cisneros, otra experiencia con la selección

113004

05.05 Handball

La ex jugadora de Ferro Carril Sud jugó con la Argentina en un amistoso ante el seleccionado uruguayo. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Cenard.

La olavarriense Valentina Cisneros tuvo una nueva experiencia con la selección argentina de handball. Recientemente, las dirigidas por Eduardo Peruchena jugaron dos partidos amistosos ante su par de Uruguay, con la presencia de la jugadora nacida deportivamente en Ferro Carril Sud.

Valentina Cisneros, una de las grandes proyecciones del handball local, se puso la celeste y blanca nuevamente. La Argentina se impuso por 28 a 22 y 30 a 25 en dos amistosos disputados recientemente ante las charrúas en el Gimnasio "Carl Diem" del CeNARD. El combinado albiceleste se pone a punto para los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, y de esta forma desarrolla un etapa de preparación, con Valentina Cisneros entre los planes.

En el primer partido de la jornada, la Argentina venció a Uruguay con muchos minutos y un gol para la jugadora ex carbonera, por lo que quedó conforme con lo demostrado. La máxima goleadora de dicho partido fue Florencia Ponce de León con 6 goles.

Al día siguiente, la Argentina y Uruguay repitieron el duelo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, con una nueva victoria de la selección nacional por 30-25. En este caso, la jugadora olavarriense que se desempeña de extrema no vio acción.

En uno de los entrenamientos, Valentina Cisneros tuvo una inoportuna lesión en uno de sus dedos, por lo que estará alrededor de dos semanas afuera de las canchas. "Entrenando sufrí una luxación del dedo indice de mi mano derecha, por lo que no podré jugar en esta fecha. Cuando me ocurrió estuve con el doctor del Cenard, me vendó rápidamente la zona e hicimos una placa. Gracias a dios no es nada oseo, por lo que podré recuperarme con hielo", comentó la olavarriense.

"Por suerte me atendí en el momento que me ocurrió y me trataron bien. Un deportólogo también vio la placa y me hizo un vendaje importante para desinflamar. En una o dos semanas ya vuelvo a jugar", agregó.