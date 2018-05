Campeones del Mundo pasaron por Olavarría

113029

05.05 | Nac. e Int. Visita de lujo

Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, Oscar Garré, José Luis Brown, Héctor Enrique, y Carlos Daniel Tapia ofrecieron un espectaculo.



Los años pasan, pero algunos recuerdos son para toda la vida. Algo de ello es lo que un grupo de futbolistas, que fueron campeones del mundo en el certamen jugado en México (1986), pudieron transmitir este sábado en su visita a la ciudad, donde brindaron una charla en el Teatro Municipal como evento central para una jornada especial.

Más allá de que las condiciones climáticas no fueron las ideales, ocho figuras de aquel Mundial recorrieron dos clubes locales (Racing A. Club y Embajadores), compartieron un momento con el intendente Ezequiel Galli en la sala de reuniones del Municipio, brindaron una conferencia de prensa en el Salón Blanco, y finalmente se pusieron al frente del espectáculo en el Teatro Municipal.

En la oportunidad estuvieron presentes Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, Oscar Garré, José Luis Brown, Héctor Enrique, y Carlos Daniel Tapia. "Venimos de una linda recorrida; estuvimos en Racing y Embajadores. Conocieron los clubes, y se sacaron las fotos con los chicos. Después charlamos un poco y ahora estamos a punto de ir al Teatro para empezar con esto que se llama Campeones del '86".

"Con algunos más grandes quedó un poco de pica porque me hablaban de la nena; a mí me conocen del Bailando y ellos (por sus compañeros) no bailaron". "Yo lo siento mucho por ellos, que fueron campeones del Mundo, pero el Bailando es otra cosa; no llega cualquiera. No es para todos", comentó el 'Cabezón' Ruggeri.

"La primera pregunta de los chicos siempre es 'vos jugaste con Maradona'. Al vasquito, que tenía puesta una boina, le preguntaban si jugaba. Y a partir de allí se cuentan distintas historias", agregó.