La diáspora ya empezó

Local Primera de la LFO

La pretendida intención de eliminar lo torneos Federales para fortalecer las ligas locales en Olavarría está lejos de ser realidad. Muchos de los que jugaron las Superfinales partieron, o están por partir, en busca de mejores propuestas deportivas y económicas.



Daniel Lovano / elpopular.com.ar

No es ninguna novedad, aunque en otra realidad. Los mismos dirigentes que hace 10 meses largaron invitaciones mansalva en el Federal "B" con el objetivo de equiparar todas las zonas en la misma cantidad de equipos (diez), "para no tocarlas nunca más", ocho meses después determinaron la eliminación del campeonato Federal "B" con el objetivo de "fortalecer el fútbol de interior a partir de las Ligas locales".

"Como era antes" dijo algún descolgado de la realidad, que aún no se enteró de la globalización, ni de la explosión mediática de la última década. Lo concreto es que lo anunciado, en Olavarría ha tenido un esperado efecto contrario.

La plaza tiene sus particularidades, el gusto de publico ha sido distorsionado a lo largo de la última mitad de siglo con propuestas deportivas que no ha tenido ninguna ciudad del interior provincial, entonces volver a entusiasmar a partir de la competencia interna suena difícil, no no será una tarea sencilla.

Hasta el invierno pasado, varios de los mejores jugadores locales optaban por quedarse en el torneo local para enganchar en alguna parte de la programación con el torneo Federal "B". Hoy ese atractivo no existe más y los que se iban, volvieron a irse, más los que no se iban se fueron o están por partir.

De los dos equipos que jugaron las históricas finales del Torneo Federal "C" queda poco. Este domingo debutaron en la Liga Regional de Tres Arroyos Juan Longhini (Independencia de Gonzales Chaves) y Emiliano Piecenti (Colegiales).

Una de las mejores apariciones del último tiempo, Quimey Marín, marchará hacia General Pico para jugar hasta fin de año en Costa Brava. El lunes que viene ya estará entrenándose con el equipo que jugó la final del Federal "C" 2017 con Independiente de Tandil.

Cristian Echarri, cuyo pase pertenece a Sierra Chica, jugará el resto de la temporada en le Liga de Pehuajó, Lorenzo Ferrara en Deportivo Argentino de Pehuajó. Otros retornaron a sus equipos locales: Alvarez y Lareu a Embajadores, Marcos Bonavetti a Sierra Chica.

Estudiantes repetir la estrategia de 1980 en el último torneo organizado por el Consejo Federal: trasplantar medio equipo foráneo y acoplarlo a los buenos jugadores del equipo. Hace casi cuarenta años llegaron desde San Lorenzo de Mar del Plata el arquero Francisco Rago, los defensores Mascareño y Fernández, los mediocampistas Abelén y Martínez, y el delantero Galay.

En este caso optaron por medio equipo de Ferro que venía de perder la final por el ascenso al Federal "A" con Sol da Mayo de Viedma: Biscardi, Onraita, Penna, Gorgerino y Juani Barbieri. El resultado fue idéntico: volvió a quedarse en la puerta del gran festejo.

Pero en el club quedaron varios jugadores más que interesantes: Pablo Mujica, Franco Carlucci, Ayrton Palmieri, Luciano Rojas y alguno más. "Todavía no no sentamos a hablar; hay que ver cuáles son sus pretensiones y si se las podemos cumplir" advirtió este lunes uno de lo principales dirigentes albinegros.

Su situación, entonces, se relaciona con Ferro y en la avenida Pringles todo va a depender de lo que suceda en las elecciones de este lunes. "Si perdemos nos vamos, porque todo depende que cómo salgan las elecciones y después de lo que pase en el Consejo Federal. Algunos nos dicen que la invitación está hecha y sólo falta la firma, pero eso no significa nada, porque después hay que analizar si se puede jugar, cómo va a responder el Municipio, porque sin apoyo del Municipio no se puede hacer nada" dijo un dirigente vinculado con la lista de Roberto Vidal.

Biscardi, Onraita, Penna, Gorgerino y Juani Barbieri están atados, entonces, a lo que suceda en el tema institucional y después en Buenos Aires. No parece que el nivel, ni la expectativas de alguno de ellos estén a tono con la competencia doméstica.

En Embajadores, donde en el último año se revalorizaron muchos jugadores y no le faltarán pretendientes en la región o en el Federal "A". Bortolotti recayó en Ferro, con la esperanza de que se concrete la invitación al Federal "A" y uno tiene su destino en La Pampa: Fidel Díaz acompañará a Quimey Marín en Costa Brava. Ruiz partió a Viamonte.

"Lareu en principio podría quedarse, y el Colito Izaguirre lo mismo. Lo de (Sergio) Cancina, (Juan Manuel) Alvarez, (Franco) Irusta está por definirse" comentó el líder verdiazul, Fernando Di Carlo.

En Olavarría, por ahora, aquel slogan surgido en el quinto piso del edificio de la calle Viamonte para explicar semejante contradicción, es sólo eso...