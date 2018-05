Hijo e' Pato

113179

Ezequiel Bonifacio, el pibe de Gimnasia que viene de hacerle el gol a Independiente en el último instante, es hijo del Pato Bonifacio, olavarriense, ex Ferro y Atlético Hinojo. "No queremos que Boca nos dé la vuelta, pero por nosotros" anticipó.



Daniel Lovano

Bonifacio es un apellido con una sonoridad muy olavarriense, en lo futbolístico muy vinculada con Ferro en las décadas del 70 y 80, y unos cuantos deben haber reaccionado con un "ah, me parecía" cuando se supieron que Ezequiel Bonifacio, el pibe que juega en la primera de Gimnasia, es hijo del "Pato", aquel delantero carbonero de fines de los '70 y comienzos de los '80, que tuvo además un paso por Atlético Hinojo, con el recordado Roberto Di Iacono como DT.

"Mi viejo es muy futbolero y me cuenta cosas que ha vivido en Ferro y también cuando le tocó irse a Hinojo. También me contó, por su conducta, que era bastante bravo adentro de la cancha y que por eso se tuvo que ir de Ferro. Los recuerdos son lo más lindos y por lo que habla con amigos de la infancia lo recuerda como una etapa muy feliz" señaló Ezequiel.

Especialmente desde el último instante del partido del domingo, es un apellido que también retienen los hinchas de Independiente. "No sé si fue el momento más lindo de mi carrera, aunque el gol fue muy importante por la jerarquía del rival y por nuestro momento; además lo mio no es hacer goles. Me produce mejores sensaciones el recuerdo del gol que le hice a Central" afirmó Ezequiel, cuando la limpieza del ácido láctico posterior al partido en Avellaneda le empezaba a dar paso al juego que este miércoles puede coronar a Boca.

Con sus raíces paternas en Olavarría, el pibe apenas si conoce la Ciudad. "Mi papá tiene familia allá, creo que allá quedaron tíos y primos, pero yo he ido de chico a alguna fiesta de cumpleaños, pero nada más. Hace rato que no voy. Creo que la última fue cuando jugada en las inferiores de Cadetes para un torneo infantil que organizó Racing o Estudiantes" recordó.

"En Mar del Plata jugué en Deportivo Norte y en Cadetes y, a través de un amigo de mi papá que es de Berisso y conocía a uno de los entrenadores de inferiores, tuve una prueba en Gimnasia en 2011 cuando mi hermana estaba estudiando medicina, la pasé y me quedé viviendo con ella. Antes había estado un año en la séptima de Tigre". Su hermana médica está haciendo la residencia en el Hospital de Berisso, y su hermano vive en Mar del Plata con sus padres.

Un año menor que Janson, tras cambiar la casaca en el último Gimnasia - Tigre se enteró de que Lucas es olavarriense, muy vinculado además con el club de su padre, el Pato. "Recién cuando nos cambiamos la camiseta me enteré de que es de allá" apuntó.

El lugar de Ezequiel Bonifacio está en la banda derecha. "En realidad, yo tampoco sé si soy cuatro u ocho (risas). Me ha tocado jugar de las dos cosas, es la realidad; me gustan las dos posiciones, aunque en la mitad de la cancha es más lindo porque los compromisos con la marca sin menores, pero de cuatro uno puede atacar con más espacios que de volante" analizó.

"Lo bueno es que este semestre jugué mucho y la gran mayoría de titular. En ese sentido el semestre fue bastante positivo, aunque en lo grupal nos está costando" dijo, y en el tramo final de la temporada aparece el partido con Boca, y la chances de ver al rival ganar la primera Superliga.

"Jugar contra los equipos grandes siempre es distinto. Para cualquier jugador lo más lindo que le puede pasar es jugar contra los equipos grandes. Para nosotros tiene un sabor especial, insuperable, jugar el clásico, por lo que significa para la Ciudad, y lo que le sigue es jugar contra los grandes, y uno es consciente de la repercusión que tiene" subrayó Ezequiel.

Un punto le daría a Boca el bicampeonato nacional y abrazaría por primera vez el hermoso trofeo de la Superliga. "Obviamente que nosotros vamos a hacer lo imposible para que Boca no nos dé la vuelta olímpica, pero por nosotros, no por ellos. Queremos ganar, porque lo necesitamos. Si se puede evitar, mucho mejor" reconoció.

En la platea del bosque este miércoles estará su padre, el "Pato", responsable de aquella pregunta cuando un Bonifacio apareció en la primera de Gimnasia: "¿Este pibe, tendrá algo que ver con los Bonifacio de Olavarría?".