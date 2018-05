Sin las autoridades de la Liga, el Aprevide pasó por el Municipio

113214

08.05 | Local Seguridad

Este martes se llevó a cabo una reunión en el Salón Blanco con la presencia de representantes de los clubes, las fuerzas policiales y autoridades municipales.

Gustavo Guerra por el Aprevide, dirigentes de los clubes locales, autoridades municipales y funcionarios policiales de las dos Comisarías se reunieron este martes en el Salón Blanco del Palacio Municipal para abordar una vez más el tema seguridad en los escenarios futbolísticos de la Ciudad.

"Se habló de trabajar el día a día en conjunto los clubes, la policía y el Municipio, evaluar caso por caso por partidos de cada fin de semana. Estuvo muy interesante la reunión y lo destacable es que estuvieron presentes todos los clubes" reveló uno de los dirigentes presentes en la sala.

"Se habló de prevenir disturbios, de disminuir el nivel de violencia y a partir de eso bajar el número de efectivos por cancha, aunque en casos especiales como un Hinojo - Sierra Chica o El Fortín - Racing claramente la cantidad de uniformados va a superar la media" agregó.

Aunque no es tan curioso por el momento político que vive la Liga de Fútbol de Olavarría, con una conducción cuestionada a partir de una movida encabezada por varios dirigentes de clubes que proponen un cambio de ciclo, no hubo ningún representante de la Mesa Directiva en la reunión.

"No asistieron, porque no estuvieron invitados. La gente del Aprevide además sostuvo que no les agrada la gente que se perpetúa en el poder" reveló otro asistente a la reunión, que prefirió mantener su nombre en reserva.