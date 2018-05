Programa de los playoffs

113322

Aficionado Colonias y Cerros

Este sábado comenzará la segunda etapa en la Categoría "A"

Cancha de Independiente VAF

A las 14.15: Sierra Chica vs. La Esperanza

A las 16: Estrella de Villa Floresta vs. Magdalena.



Cancha de Santa Agueda

A las 14.15: Independiente VAF vs. Villa Mi Serranía

A las 16: La Fraternidad vs. Cosecha Mundial.



Cancha de Independiente de San Miguel

A las 14.15: El Provincial vs. Amparo Castro.

A las 16: Mariano Moreno vs. Aoma.



Cancha de Villa Mi Serranía

A las 14.15: Ingeniería vs. Amoroso.

A las 16: 12 De Octubre vs. Molino Viejo.



Cancha de Los Barrancos

A las 14.15: Bataraz vs. Provincias Unidas