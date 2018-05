Un sueño impreso en la piel

113340

10.05 | Federal Torneo Federal "C"

Enzo Barrientos vivió muy especial el título logrado con El Fortín y para sentirlo toda su vida dejó un mensaje grabado en pierna izquierda

Daniel Lovano / elpopular.com.ar

En cada noche, desde que logró el ascenso con Ferro, Enzo Barrientos tenía un compromiso con su almohada, que se renovaba y fortalecía en cada intento fallido con la camiseta de El Fortín, y días atrás lo cumplió luego del título logrado con El Fortín en el Federal "C".

Fue uno de los más emocionados en el final de aquel segundo partido con Estudiantes y de los que más emocionó con sus palabras sobre el mismo piso del estadio "Ricardo Sánchez". Y ese sueño lo imprimió sobre la piel para que lo acompañe cada día de su vida.

"Hace muchos años, después del ascenso con Ferro, lo primero que se me cruzó fue lograr lo mismo con El Fortín y cuando empezaron a pasar los playoffs era increíble lo que vivía por dentro. No podía pensar en otra cosa; nunca me había pasado" confesó Enzo

Sin embargo, esa ilusión nunca lo condicionó. "Entraba a la cancha muy tranquilo; creo que fueron pensamientos que me jugaron a favor. Hoy en día tengo unas sensaciones difícil de explicar; mi fábula era esto, ganar esto con El Fortín. Fue una tarde que había soñado muchísimo, única. Jamás imaginé que la cancha iba a estar como estuvo. Estallaba" recordó.

Y en cuanto al tatuaje dijo: "Es una forma de llevarlo conmigo toda mi vida y agradecerles a los que me acompañaron, a mis compañeros y a todos los fortineros que lo hicieron".