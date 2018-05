"El ascenso es lo que siempre tengo en mi cabeza"

113394

LAB Liga Argentina

Estudiantes logró este jueves poner la serie match point y ahora viajará a Plottier a buscar ese punto que lo deposite nuevamente en la final de la Conferencia Sur.



Nota: Prensa CAE

Foto: Tomás Pagano

El gran ausente de la primera noche fue Gastón Essengue, pero este jueves el camerunés se revindicó y dio su mejor versión vistiendo los colores del Bata, "en el partido anterior tuve dos faltas en los primeros cuatro minutos y eso te baja la energía", reconoció el MVP de la noche.

El extranjero albinegro pudo cumplir con la tarea, no menos sencilla, de frenar a Khapri Alston. "Hoy (por el jueves) trataba de atacarlo y que él me tenga que defender a mí, no siempre yo a él, sé que tengo esa capacidad de hacer golea, hoy vine con otra mentalidad, ser más agresivo en defensa, goles me iba a hacer, pero no sería tan fácil".

Desde próximo domingo, la serie se muda a El Templo y Estudiantes va en busca del boleto a la final de la Conferencia Sur. "Va a ser muy duro, una cancha difícil y nosotros necesitamos un punto; dos partidos para ganar uno. Vamos para ganar y tenemos dos partidos para intentarlo y si no se puede volveremos a casa, así siempre hay que pensar en un playoffs, no te podes relajar".

La gente despidió al equipo con el clásico "el Bata va a volver" y Essengue cerró con "lo que le podemos decir a la gente, es que siempre vamos a dar todo para tratar de estar en las finales y lograr el objetivo: el ascenso, que es lo que siempre tengo en mi cabeza".

Por su parte, Juan Siemienczuk se mostró conforme a la hora de desmenuzar el trámite del partido. "Hicimos un partido completo, más allá un inicio parecido al anterior, hasta quizás un poco más efectivo de nuestra parte, en los 40 minutos tuvimos un nivel más sólido que en el anterior juego", sintetizó.

Al ser consultado por la estrategia utilizada para frenar a Alston, el paranaense mencionó que "era lo mismo que habíamos pensando para el primer juego, hoy (por el jueves) estuvieron mejor en la aplicación, hicieron mejor su trabajo".

Los ecos de la victoria retumbaban aún en el Maxi, cuando el coach albinegro reconoció que "esto se terminó, ahora hay que ir por el tercero. Hay que pensarlo, son juegos diferentes, el playoffs los puso a ellos en una situación límite y nosotros vamos de visita, son muchos los factores. No sabemos qué va a pasar en el partido, hay que trabajarlo y tener la paciencia durante ese tercer juego para llegar al final con la posibilidad de ganarlo", dando una muestra más de la templanza que lo caracteriza.