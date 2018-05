Viaje al corazón de los All Blacks

113435

Rugby

Pacho Davant, referente de Los Toros/Racing, relató la experiencia vivida en Oceanía, donde presenció las históricas victorias de los Jaguares y recogió enseñanzas para aplicarlas en Olavarría.

Daniel Lovano / elpopular.com.ar

El viaje fue una siembra, con la idea de algún día recoger los frutos algún día de haber estado en el lugar donde se construyó el mejor rugby de la historia y crecieron varios de los mejores jugadores de todos los tiempos. Hacia Nueva Zelanda partió hace cerca de un mes Pacho Davant, y no sólo regresó con enseñanzas, sino con imágenes en sus retinas de la histórica gira de los Jaguares.

"Fueron semanas con muchas personalidades de rugby mundial y cada uno hablando de las cuestiones en las que se especializas, como line outs, scrum, sistemas defensivos, sistemas ofensivos, la organización de la Auckland Rugby, alto rendimiento, nutrición, gimnasio. Todos tipos vinculados con los All Blacks, que están trabajando en la academia de Auckland" relató Pacho a horas de su regreso a la Ciudad.

Davant compartió parte de sus días con figuras de la talla de Graham Henry (el mejor entrenador de la historia de los All Blacks, clave en Los Pumas de la pasada décad), Dan Bowden, Filo Tiatia, DJ Forbes, Alama Ieramia.

"El viaje salió a través de una empresa que tiene relación de la Auckland Rugby International, para Argentina y Sudamérica. Hacía un tiempo largo que lo veníamos planificando y se dio para los tres: Luis Poli (presidente de la comisión de rugby de Racing), Matías Torre De la Puerta (árbitro de la Uroba) y yo" precisó Davant.

Específicamente, con Dan Bowden (ex All Black) trabajaron destrezas básicas y análisis de video; con Richie Harris (entrenador de desarrollo de Auckland) filosofía del entrenador; Brent Semmons expuso sobre defensa y filosofía de ataque; Paul Downes (entrenador de fuerza y acondicionamiento fisico de la Auckland Rugby Academy) abordó la preparación física.

Además el grupo olavarriense se interiorizó de cuestiones vinculadas con la defensa a través de Alama Ieremia (cuerpo técnico de los All Blacks); line out a cargo de Filo Tiatia (cuerpo técnico de los All Blacks).

Pacho Davant con el histórico entrenador de los All Blacks Graham Henry, asesor del mejor equipo Puma de la historia (tercero en el Mundial de Francia 2007)

Otros temas fueron el trabajo con los seven a través de DJ Forbes; planificación de alto rendimiento con Ben Meyer y nutrición de elite con Dave Shaw (nutricionista de los Auckland Blues). Además estuvieron con Brent Semmons y el histórico entrenador de los All Blacks Graham Henry, asesor del mejor equipo Puma de la historia (tercero en el Mundial de Francia 2007).

Si a la experiencia le faltaba algún dato para rotularla de insuperable (a no ser que en algún momento puedan ser testigos de algún título de Los Pumas en el alto rango), presenciaron las victorias de Jaguares sobre los Blues en Auckland y los Chiefs en Roturua, y siguieron de cerca de los entrenamientos de Grammar TEC, y de la franquicia argentina del Super Rugby.

"Uno acá es apasionado por el rugby, pero allá de respira rugby; no hay otra cosa. De hecho me costó conseguir ropa de voley o de básquet para mis hijas, es todo rugby. Para nosotros fue el Disney del rugby, no sólo por lo que aprendimos del juego, sino porque conocimos una política deportiva tremenda que nace en el estado neocelandés. Los clubes no tiene estadios propios, sino que se los provee el estado. Todo perfecto, libre y público. Fue una experiencia bárbara" subrayó.

"Un padre puede enviar a su hijo a cualquier club, y una vez que ingresa al colegio secundario debe jugar para su colegio de barrio" comentó Davan acerca de las particularidades en la formación de los cracks que después asombran al mundo.

Davant se sorprendió de "ver rugby infantil bajo la lluvia y con 18 grados de temperatura, con nenas y nenes jugando descalzos o con botines, porque la idea de allá es que en infantiles sean felices, pero en juveniles se desarrolla como jugadores para ver si son reclutados por las academias".

"A los jugadores juveniles se les enseña: 1) A comer 2) Dieta deportiva 3) Si es necesario suplemento. Según Ben Meyer el plan mental es hacerles entender lo que significa ser el mejor, y el mejor que ellos mismo puedan serlo, y deben trabajar duro para mejorar día a día" explicó.

Davant, Poli y Torre De la Puerta fueron parte de una delegación más amplia, que incluyó a dos coachs de Corrientes, el entrenador de Unión del Sur y Argentino BB, coachs de Zárate, San Miguel, el Club Italiano de Buenos Aires, 9 de Julio, el preparador físico de Universitario de Mar del Plata, cinco entrenadores de Uruguay y uno de Chile.

Los encargados de coordinar esta visita fueron los argentinos Juan Pablo Salhice (vive y juega en NZ), Joaquin Luchetti (entrenador de destrezas de Belgrano Athletic), más las buenas migas hechas con Daniel (con acento prosódico en la a) King, manager general de mítico Grammar TEC de Nueva Zelanda.