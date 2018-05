Pasó la 9na de los chicos

113704

Local Formativas

El pasado fin de semana se jugó en varios gimnasios de Olavarría y de la región.

El fin de semana pasado se jugaron los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo "Apertura" de divisiones inferiores que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO), en escenarios de la ciudad y la región.

Resultados de la jornada:

Racing A. Club - Las Flores Básquetbol. Minibásquetbol: 33-33. Sub 13: 57-26. Sub 15: 83-27. Sub 15 "B": 43-36. Sub 17: 88-29.

Sport Club Trinitarios de Bolívar - Ferro Carril Sud. Minibásquetbol: 35-13. Sub 15: 54-18. Sub 17: 28-77.

Racing de General La Madrid - San Martín de Sierras Bayas. Minibásquetbol: 36-19. Sub 13: 42-44. Sub 15: 83-17. Sub 17: 65-41. Sub 21: 63-49.

Pueblo Nuevo - Estudiantes Negro. Minibásquetbol: 11-51. Sub 13: 13-50. Sub 15: 32-63. Sub 17: 46-68.

Estudiantes Blanco - Independiente de Tandil. Sub 17: 48-66. Sub 15: 62-68. Sub 21: 32-82.

Empleados de Comercio de General Alvear - Chacarita Juniors de Azul. Minibásquetbol: 17-56. Sub 15: 53-51. Sub 15 "B": 46-39. Sub 17: 92-43.

Racing A. Club - El Fortín. Sub 21: 79-51 (pendiente de la octava fecha). Por su lado, El Fortín - Unión y Progreso de Tandil deberá ser reprogramado, ya que el equipo Albiazul no contó con su Gimnasio "Amadeo Bellingeri" disponible el pasado fin de semana.

Además, también hubo actividad por el torneo "Apertura" de básquetbol femenino que organiza la ABO. El pasado domingo se enfrentaron Estudiantes - Ferro Carril Sud en Sub 13 (39-33) y Minibásquetbol (29-70).

Lo que viene. El fin de semana próximo se jugará una nueva fecha, la décima, del torneo "Apertura" de divisiones formativas de la ABO, que contempla el siguiente programa de partidos: Sport Club Trinitarios de Bolívar - Las Flores Básquetbol, Unión y Progreso de Tandil - Racing A. Club, Ferro Carril Sud - Racing de General La Madrid, Estudiantes Negro - El Fortín, San Martín de Sierras Bayas - Estudiantes Blanco, Chacarita Juniors de Azul - Pueblo Nuevo e Independiente de Tandil - Empleados de Comercio de General Alvear.