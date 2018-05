114105

Vóleibol

El equipo Sub 15 femenino del Albinegro viajará este domingo a Brasil para jugar un Abierto en Estrela.

Estudiantes tiene todo listo. El próximo domingo, una delegación albinegra viajará hacia la ciudad de Estrela, Brasil, para participar de un torneo abierto de vóleibol. El certamen contará con representantes de diferentes países de la región.

El cuerpo técnico y el plantle Sub 15 femenino de Estudiantes están viviendo horas de ansiedad, ya que uno de los desafíos más importantes del año está llegando, y se trata de una cita internacional. El Bata participará, por primera vez, del 12° Torneo Internacional Estrela.

El certamen es considerado el segundo más importante de Sudamérica, por esto motivo participarán 83 equipos en tres categorías -Sub 13, Sub 15 y Sub 17-. Como presencia destacada, en la lista de participantes aparaece la selección de Chile, el seleccionado de Colombia, equipos de Brasil y los mejores conjuntos formativos de la Argentina.

Vale aclarar que el Albinegro jugará el certamen de la categoría Sub 15. La delegación estará conformada por el entrenador Guillero Ducuing y el asistente Mauricio Correge, y las jugadoras Bianca Ciancio, Guadalupe Erripa, Carmin Fernández, Jael Hojman, Paloma Macías, Bernardita Mattaini, Yelena Merlos, Millaray Olguin, Catalina Panarace, Paloma Routaboul, Fausta Saldaño y Olivia Todesco.