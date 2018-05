Habrá actividad en Racing

114107

Tenis

Habrá torneo de menores durante este fin de semana en las instalaciones chairas.

Con las canchas de Racing Atletic Club como escenario, se desarrollará el próximo fin de semana el primer Torneo Nacional de tenis para categoría menores, lo que anteriormente se llamaba Grado 3. Aprovechando la jornada de feriado nacional, la actividad dará inicio el próximo viernes.

Organizado por la Federación de tenis del Centro -FTC-, el torneo contará con la presencia de tenistas de diferentes clubes de la reigón. El director del torneo será Martín Ruíz Díaz (2284 - 399626) y el árbitro general será Marcelo Julio. Las inscripciones cerraron el pasado lunes por la noche con buena presencia de inscriptos.

Las categorías que disputarán el torneo son Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto para varones como para mujeres. Vienen jugadores de la Federación de la Cuenca del Salado y de la Federación Atlántica, y obviamente está asegurada la presencia de jugadores de la Federación de Tenis del Centro -FTC-, la cual incluye a los clubes olavarrienses.