Su salud complicó a Agustín

114178

Canotaje

Debido a inconvenientes que arrastra desde el sábado pasado sólo competirá en una de las dos pruebas previstas en la Copa del Mundo, que arranca este viernes en Alemania.



Una delicada indisposición, que lo llevó a pasar por un hospital de Duisburg y que le quitó una porción para nada desdeñable de la puesta a punto con la que había llegado a Alemania, le impedirá a Agustín Vernice competir en las dos pruebas que tenía previstas para la Copa del Mundo de canotaje que arrancará este viernes.

El mejor palista argentino del momento, y mejor deportista olavarriense de la historia, sólo correra el K1-500 y no su prueba favorita, que lo tiene ademas como uno de los mejores del mundo, la K1-1000.

"Voy a competir (este viernes) sólo en K1-500. El sábado tuve una intoxicación con algo que comí, anduve con mucha fiebre y descompuesto. En un momento dudamos de participar, pero al final decidimos ir por el 500, ya que es una prueba por día (serie, semifinales, y final) y me da más tiempo de recuperación" contó Agustín desde Alemania.

"Aún no puedo comer casi nada y la recuperación ha sido más lenta que lo habitual" lamentó y acotó: "El domingo estuve en un hospital de acá, me hicieron algunos análisis y me dieron la medicación correspondiente. Estoy con mucha bronca, y me jode mucho esto que me está pasando, pero qué se le va a hacer, me tocó a mí".