Ernesto "Finito" Gehrmann fue una de las visitas estelares en el Torneo Nacional que se desarrolló durante el fin de semana.

El Torneo Nacional de newcom pasó por Olavarría durante el pasado fin de semana y contó con visitas importantes. Una de ellas fue la de Ernesto "Finito" Gehrmann, quien integró el equipo de Los Finitos de Misiones para el certamen que se realizó durante tres jornadas.

Para presentar al misionero hay que hacer un poco de historia. El deportista de 2 metros y 11 centímetros de altura marcó una etapa del básquetbol argentino. Primero, en el año 1963, dio un paso adelante integrando la selección de Misiones en el Campeonato Argentino.

Pero su enorme altura y talento le ofrecieron más logros deportivos: en 1966, Gehrmann llegó a la selección nacional con sólo 20 años, y partir de ese momento nunca se fue, ya que integró el equipo argentino durante todos los años hasta 1978. En esos años supo jugar mundiales, campeonatos sudamericanos y juegos panamericanos.

Retirado del básquetbol profesional, "Finito" Gehrmann sigue asociado al deporte pero jugando una disciplina que está en pleno crecimiento en el país como el newcom. "Olavarría me recibió muy bien. Fue muy lindo el acto inaugural, y la organización fue la mejor que he visto. Hubo una fiesta hermosa también", señaló.

En relación al newcom, comentó: "Comencé esta actividad de casualidad. Me buscó un amigo hace 2 años y empezamos como todo deporte nuevo. Se armó un lindo grupo, me metí en este deporte y arranqué con los viajes y las competencias. Es un deporte que sirve para la integración".

Más allá del newcom, su memoria siempre estará ligada al básquetbol. "Tuve etapas hermosas. Participé de mundiales y en gran forma, también en torneos continentales y pude ser campeón sudamericano. Todo eso me quedó grabado y será para siempre. Y sale a la luz porque tengo grandes recuerdos de mi época en básquetbol. Todavía lo leo y se me caen las lágrimas", expresó.

Además recordó sus inicios en el básquetbol. "Vine a Posadas, desde el interior de Misiones, para empezar el secundario. Mi primer amigo era un chico que jugaba al basquetbol en Tokio de dicha ciudad. El fue quien me llevó, más allá de mi complejo con la altura. Me vieron alto, me trabajaron y me sentí tan útil que nunca dejé de ir", afirmó.

Por último, explicó cómo fue dar el paso de jugador a un ex jugador. "Fue un proceso lento porque dejé la actividad profesional en Gimnasia de La Plata y me fui a mi provincia, donde seguí jugando, más allá de retirarme del seleccionado de Misiones. Después continué un par de años más en mi provincia pero sin el compromiso que existía antes. A partir de ahí fui dejando, hasta que una dificultad con la vista me alejo definitivamente del básquetbol", cerró.