"Se trabaja con mucha pasión"

Aniversario de Hinojo

Renzo Vena, presidente de Atlético Hinojo, habló en el marco del aniversario del club. Mencionó la actualidad de las distintas disciplinas deportivas e invitó a la gente a sumarse a trabajar por el bien de la institución.



El Club Atlético Hinojo llegó a otro aniversario. En este caso el Albiverde celebra hoy sus 103 años de vida, con un grupo de trabajo estable -entre comisión directiva y las distintas subcomisiones- y el desarrollo de distintas disciplinas deportivas, aunque también con el aporte para la realización de actividades sociales que tienen su espacio en la institución.



Por eso, las actividades se dividen en distintos espacios. Y, lógicamente, siempre está el sueño de concretar mayores superficies, ampliar lo que ya se tiene, para de esta forma mantener el crecimiento de la entidad. Por lo pronto, y en una fecha tan especial como es un aniversario, el presidente de Atlético Hinojo, Renzo Vena, comentó cómo es la actualidad del Albiverde.



"Siempre rescatamos con el grupo de trabajo que sin motivación y objetivos, no estaríamos en la institución. Este aniversario nos encuentra con las mismas ganas de siempre, con la idea de que el club se encuentre abierto en sus distintos espacios y que de esta forma pueda cubrir las necesidades de la comunidad", valoró Vena.



Además, en una época difícil para sostener toda una estructura, el presidente del club dejó en claro que "es un esfuerzo el que se hace, aunque no deja de ser satisfactorio para todo el grupo" y, en el mismo sentido, agregó: "Uno siempre se plantea desafíos, con el objetivo de mejorar sus instalaciones o ampliarlas. Lamentablemente todo está atado a la cuestión económica".



Pero, se sabe, que a lo largo de los 103 años de vida que tiene Atlético Hinojo, fueron muchos los momentos difíciles. Por ello, Renzo Vena señaló que "nos hemos caracterizado por buscar el dinero de alguna manera, con distintos eventos, y así afrontar la situación actual dentro de un club que es gigante, con lo cual siempre hay cosas por hacer".



"Entonces, un poco la idea ante esta actualidad es mantener los espacios; y a su vez estamos viendo la posibilidad de juntar algo para concretar alguno de los viejos sueños que tenemos: contar con una cancha auxiliar de fútbol o concretar la iluminación de la cancha", adelantó el presidente del club.



En otro sentido, Vena habló de las actividades deportivas y en primera instancia se refirió a la actualidad del fútbol, que captó la atención por su desempeño en el torneo "Anual" de primera división: "Siempre que Hinojo anduvo bien en algún torneo, todos se empiezan a prender y a darse cuenta de que unidos se puede. Lógicamente el triunfar en el ámbito deportivo es un objetivo más dentro del club; entonces empieza a crecer la ilusión de todos y en este año los veo muy bien a los chicos, con un grupo muy lindo de trabajo tanto en primera división, como en reserva e inferiores".



Y, sobre lo realizado en las formativas, Vena explicó que "en inferiores en este año encaramos algo que es nuevo para nosotros. Tenemos una buena estructura con un profe por categoría, un coordinador deportivo y de preparación física, y además contamos con un entrenador de arqueros. De esta forma, tratamos de cubrir todas esas necesidades".



Además, se refirió a distintos trabajos que también son importantes para el desarrollo de la disciplina. "Hace poco tiempo le terminamos de poner el riego a la cancha, era una de las deudas, y ahora nos falta la cancha auxiliar para cuidar un poco más el campo de juego del Enrique De la Quintana. Son pequeñas cosas, que a nosotros nos llenan de orgullo y nos dan ganar de seguir trabajando".



Lógicamente, Renzo Vena también hizo un balance del trabajo del resto de las disciplinas: "Estamos hace casi 8 años en el club; sabemos que el fútbol es el deporte madre, pero no nos olvidamos de las demás actividades. Contamos con el desarrollo de patín carrera, que está andando muy bien y con el aporte de un grupo de padres que apoya mucho para poder participar en el ámbito provincial, y hasta nacional en algunos certámenes.



"Tenemos maxivóleibol y en primera división, en la rama femenina, el equipo se está preparando para insertarse en el torneo; contamos con una escuelita de fútbol que tiene la participación de casi 100 chicos; mientras que está por arrancar minivóleibol y handball, a través de un convenio que realizamos con el CEF Nº 100.



"Las bochas es otro deporte clásico dentro del club, en el cual se suma mucha gente. Siempre se participa en los campeonatos oficiales; de hecho tuvimos a Ever Hammerschmidt como campeón de un torneo individual, que le dio representación a nivel provincial.



"Y la subcomisión del club de niños hace un esfuerzo importante en cada verano, ya que contamos en cada temporada con la participación de alrededor de 200 chicos y la temporada siempre se cierra con un viaje", señaló Renzo Vena en relación a todo el trabajo que tiene lugar en el club.



Por su lado, también, la dirigencia habló de la actualidad social: "En ese sentido tal vez tenemos menos actividades, pero igualmente tratamos de tener un club abierto a las distintas necesidades. Usamos el teatro para pasar cine; y se está analizando una propuesta para traer teatro. Ese es un lugar magnífico, y también en ese espacio se desarrolla la danza clásica".



En el final, Renzo Vena expresó su deseo de ampliar los distintos grupos de trabajo ya que se sabe que el aporte de los socios, o simpatizantes, siempre es importante en las instituciones. "Aprovechamos la oportunidad para invitar a la gente para que sume, que no le tenga miedo a estar dentro de un grupo y trabajando para la institución. Una vez que estás adentro, se trabaja con mucha pasión. Es algo hermoso, muy gratificante".



Además, en el marco de los 103 años, Renzo Vena agregó: "También queremos saludar a los todos comerciantes que nos ayudan, y a su vez a Raúl Kuhn, quien está de delegado en Hinojo. Siempre está disponible para darnos una mano".



Mientras que el presidente de Atlético Hinojo enumeró las actividades programadas como festejos por el aniversario: "Para el 3 de junio estamos organizando un encuentro de escuelitas; aparte vamos a realizar la cena show que se llevará a cabo el 16 de junio; para el 22 de julio, con la ayuda de Mauricio Olivera, organizamos un duatlón que se va a corren en Hinojo; y durante el mes se jugará el torneo aniversario de bochas, que lógicamente será en las canchas de la institución".