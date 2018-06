"Hay que ponerse más duro en defensa"

114831

LAB Liga Argentina

Agustín Brocal sacó conclusiones de lo que fue el primero juego de la serie final, con victoria de Libertad ante Estudiantes en Sunchales.

El primer capitulo de la final de la Liga Argentina de básquetbol ya pasó por Sunchales y dejó victoria del local Libertad ante Estudiantes. Serie que pone en juego un ascenso a la Liga Nacional.

Este martes se jugará el segundo punto de esta definición que parece atrapante. Pero antes de esto, llegó el momento de balances, conclusiones, de estudio acerca de todo lo sucedido en los primeros 40 minutos de juego desarrollado en el gimnasio "El Hogar de los Tigres".

En este punto, los cuerpos técnicos de ambos equipos tienen la ardua tarea de buscar y encontrar herramientas que faciliten el triunfo. Es que, más allá del scouting inicial, Estudiantes y Libertad jugaron conferencias diferentes y nunca se enfrentaron en la fase regular. El domingo vivieron el primero de la temporada.

El alero Agustín Brocal, del Bata, analizó lo vivido y lo que viene en esta definición. "Si bien vimos videos y la forma de jugar de ellos, hasta que no lo enfrentas no terminas de conocerlos. Me parece que tuvieron una efectividad muy alta que la pudieron mantener durante todo el partido. Nosotros no arrancamos bien en defensa y en ataque no fuimos el equipo solidario que fuimos en otros partidos", señaló el chaqueño en primera instancia.

"Hubo momentos en los que hicimos el planteo que nos pedía Juan y las cosas salieron bien. Pero también tuvimos otros que no hacíamos las cosas como estaban planteadas y lo pagamos", agregó.

A su vez, Brocal hizo referencia a las claves del primer juego. "Creo que el inicio del partido fue muy importante, mas allá de la efectividad de ellos me parece que hay que estar más duro en defensa para salir de contraataque", analizó.

Además, se refirió a los aspectos a mejorar de cara al juego del martes. "Hay que mejor la energía para aplicar las reglas que pone el entrenador y volver a ser solidarios y jugar nuestro juego en ataque. Cuando nos prestamos la pelota somos un equipo difícil de defender", afirmó.

"Es una serie dura porque son un buen equipo y con grandes jugadores. Pero estamos confiados de que podemos llevarnos el juego del martes para casa. Hay que corregir lo que dije anteriormente más los detalles que veamos en el vídeo del partido pasado", cerró Agustín Brocal.