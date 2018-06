Este domingo, en San Antonio

114991

Maxivoley

Las categorías A y B jugarán hasta las 17 en las tres canchas del gimnasio del Colegio San Antonio de Padua. Mini y Adolescentes

Este domingo a partir de las 9 de la mañana se desarrollará en el gimnasio del Colegio San Antonio de Padua una nueva fecha del Maxivoleibol A y B, donde estará en juego mlos trofeos "25 Aniversario".

Las dos categorías jugarán hasta las 17 en las tres canchas y los equipos deben confirmar su participación ante la encargada del grupo, Micaela Juárez, antes del dia viernes a las 20.

Minivoleibol. El cuarto Encuentro Anual se realizará este sábado desde las 10 en el CEF San Antonio (San Lorenzo y Bolivar), con la presencia de las escuelas de vóleibol de Olavarría y la zona.

Programa: 10 hs 4 vs 4; 11,15 hs 1 vs 1; 12,30 hs 2 vs 2 y de 14 a 16 hs Torneo Sub 13.

Adolescentes. Se disputó el sábado últim el III Torneo de Adolescentes en las categorías Sub 15 femenino y Sub 19 femenino y masculino, organizado por el CEF N° 124 en los gimnasios de Racing y Pueblo Nuevo.

Resultados

Sub 15 Femenino (En Pueblo Nuevo): 1° CEF N° 124, 2° CEF N° 44, 3° Pueblo Nuevo Rosa. Ademas participaron Pueblo Nuevo Verde, Estudiantes Blanco, Estudiantes Negro, CEF San Antonio, Racing, San Martin y Atlético Hinojo. Participaron 90 jugadoras.

Sub 19 Femenino (En Racing): 1° Racing, 2° Hinojo, 3° CEF N° 124, 4° Union y PROGRESO (Tandil) Verde, 5° Unión y Progreso (Tandil) Negro. Participaron 38 jugadoras.

Sub 19 Masculino (En Racing): 1° Mariano Moreno, 2° CEF N° 124, 3° CEF San Antonio. El próximo encuentro se realizará el 30 de junio en el gimnasio "19 de Febrero" de Avenida Presidente Perón y Santa Cruz, Barrio CECO, organizado por el CEF N° 44.