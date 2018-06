Llegó Enzo Pérez y de nuevo son 23

115167

Nac. e Int.

El volante de River arribó a Moscú para sumarse a la concentración de Argentina de cara al Mundial tras la lesión que dejó a Manuel Lanzini fuera de la competencia a seis días del debut.

Tras la confirmación de que será el reemplazante del lesionado Manuel Lanzini en el plantel de Argentina para el Mundial, el volante de River Enzo Pérez arribó a Moscú para sumarse a la concentración.

El ex Valencia tendrá así su segunda experiencia mundialista, tras su participación en el equipo subcampeón del Mundo en 2014.

El mismo Lanzini reconoció que Pérez "es un jugadorazo", brindándole así todo el apoyo necesario para sumarse al plantel.

"Me toca disfrutar, sé que corro desde atrás porque los chicos me llevan mucho tiempo de ventaja, pero daré lo mejor desde donde me toque", declaró el ex Estudiantes previo a abordar el avión que lo depositó en Moscú.

Así, la delegación argentina vuelve a tener 23 jugadores en tierras rusas, que ya sueñan con el debut ante Islandia el próximo 16 de junio. (www.tycsports.com)