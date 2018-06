Messi sobre su continuidad en la Selección: "Dependerá de cómo nos vaya en Rusia"

115172

Nac. e Int.

En una entrevista con el diario Sport, de Catalunya, el argentino reconoció que será clave el desenlace de la Copa del Mundo para continuar, o no, vistiendo la camiseta de la Selección.

La tercera final perdida parecía la vencida para Lionel Messi. Tras caer la definición de la Copa América del Centenario ante Chile, el N°10 renunció al conjunto nacional.



"Se terminó la selección para mí, ya está", dijo, abatido, al salir del vestuario. En términos reales, no se perdió ni un solo partido. Edgardo Bauza, entrenador de la Argentina tras aquel torneo, lo convenció de regresar. Ahora, a menos de una semana del debut la selección argentina en el Mundial Rusia 2018 ante Islandia, el capitán volvió a abrir un interrogante sobre su continuidad en el conjunto nacional: "Dependerá de cómo nos vaya en Rusia".

En una entrevista con el diario Sport, de Catalunya, Messi reconoció que será clave el desenlace de la Copa del Mundo para continuar, o no, vistiendo la camiseta de la selección argentina. "No sé. Dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminamos. El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa y con la prensa de argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final. No es fácil y hay que valorarlas. Es cierto que lo importante es ganarlas pero llegar allí no es fácil", dijo el N°10, que jugará su cuarto Mundial con la selección argentina.

¿Qué motivación podría tener en caso de ganar la Copa del Mundo? "La misma por más que gane ese torneo de Rusia. Gané muchos títulos a nivel de club y el año siguiente la motivación era la misma, con la idea de volver a ganar. Con el Mundial sería lo mismo. No cambiará nada", remarca Leo.

Por último, habló de las selecciones a temer durante el Mundial. "Hay varias que llegan muy bien de confianza, de juego y de jugadores individualmente como es el caso de Brasil, Alemania, España, Francia y Bélgica, aunque a esta no se la nombra tanto. Esta selección tiene muy buenos jugadores y la experiencia del último Mundial. Será un Mundial parejo".



¿Messi entrenador?

Al ser consultado sobre qué le gustaría hacer una vez que se retire, Messi respondió: "No lo he pensado. Ni quiero. Cada uno lo vive de una manera. Yo intento ir año tras año, con tranquilidad. Cuando llegue su día ya veré. Encontraré el camino cual seguir, lo agarraré y veremos cómo sigue todo".

¿Ser entrenador? "Hoy por hoy no me veo siendo entrenador. Uno nunca sabe lo que pasará. Había escuchando a Zidane decir también que nunca iba a ser entrenador y después le terminó picando y estuvo allí. No me veo allí pero no se qué va a pasar."