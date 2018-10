Estudiantes se quedó con el "1"

122213

14.10 | Local Primera división

El bataraz venció 1 a 0 a Sierra Chica. Además, Embajadores le ganó a Luján y se metió en los playoffs. Victorias de Ferro, Loma Negra y Racing A. Club.

Estudiantes ganó su partido ante Sierra Chica y por eso se quedó con la etapa regular del torneo "Anual" de primera división, que este domingo jugó la 19ª y penúltima fecha dentro de la primera parte. Además, con su victoria sobre Luján, Embajadores se clasificó a playoffs.

Resultados:

Estudiantes 1 (Jesús Schwindt) - Sierra Chica 0. Expulsados: Jesús Schwindt y Juan Smith.

Atlético Hinojo 0 - Loma Negra 1 (Waldemar Martínez)

Embajadores 3 (Falasco, Pintos y Gonzalo Olivera) - Luján 2 (Ezequiel Monje y Emmanuel Zerdá)

El Fortín 0 - Ferro Carril Sud 1 (Axel Baliño). Expulsado: Enzo Suárez.

San Martín 0 - Racing A. Club 3 (Juan Dotti, Matías Ordozgoiti y Galotti)

Posiciones:

Estudiantes, 40; Ferro Carril Sud, 36; Sierra Chica, 32; Racing A. Club, 29; Loma Negra, 28; Atlético Hinojo, 26; Embajadores, 22; El Fortín, 21; Luján, 14; San Martín, 10.

Próxima fecha (20ª):

Luján vs. El Fortín; Sierra Chica vs. Embajadores; Racing A. Club vs. Estudiantes; Loma Negra vs. San Martín y Ferro Carril Sud vs. Atlético Hinojo.

En reserva: Atlético Hinojo 5 - Loma Negra 1; El Fortín 0 - Ferro Carril Sud 2; San Martín 1 - Racing A. Club 4; Embajadores 1 - Luján 1 y Estudiantes 3 - Sierra Chica 1. Hinojo es el campeón de la categoría.