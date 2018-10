Racing ganó el clásico

122494

Local Torneo "Anual"

Racing A. Club venció a Estudiantes y se quedó con el clásico. Además, Sierra Chica fue tercero y El Fortín se quedó con la séptima posición.

El torneo "Anual" juega la última fecha de la etapa regular. Racing A. Club obtuvo un buen triunfo en el clásico para quedar cuarto y contar con ventaja de localía y deportiva en su cruce. Además, El Fortín le ganó a Luján y pasó al séptimo puesto, por delante de Embajadores que quedó octavo tras perder con Sierra Chica (fue tercero).

Resumen de la última fecha:

Racing A. Club 3 (Ever Palacios -2- y Martín Galotti) - Estudiantes 1 (Gervasio Pelaytay)

El Fortín 3 (Alejandro Bianciotto -2- y Rodrigo Garro) - Luján 1

Sierra Chica 1 (Braian Palacios) - Embajadores 0

En juego: Ferro Carril Sud vs. Hinojo (comenzó 20.30)

Para el martes: Loma Negra vs. San Martín (a las 21)

Posiciones: Estudiantes, 40; Ferro Carril Sud, 36; Sierra Chica, 35; Racing A. Club, 32; Loma Negra, 28; Atlético Hinojo, 26; El Fortín, 24; Embajadores, 22; Luján, 14; San Martín, 10.

Los cruces definidos: Estudiantes (1º) vs. Embajadores (8º) y Ferro Carril Sud (2º) vs. El Fortín (7º). Los mejores ubicados cuentan con ventaja deportivo y de localía en las llaves de cuartos de final y semifinales.

Por otro lado, en reserva Luján le ganó 1 a 0 a El Fortín y Ferro Carril Sud venció 1 a 0 a Atlético Hinojo. En la semana completan Racing vs. Estudiantes, Sierra Chica vs. Embajadores y Loma Negra vs. San Martín.