Estudiantes, presente en el Regional

Patín

Las patinadoras de Estudiantes consiguieron buenos resultados en el Regional desarrollado en el CEMO.

El patín artístico de Estudiantes tuvo una destacada actuación en el último torneo Regional del año de la Asociación del Centro de Patín, desarrollado entre el viernes y el domingo pasado en el CEMO. El mismo fue organizado por Racing A. Club y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. A continuación se repasa la actuación de cada una de las patinadoras batarazas:

Macarena Zárate se presentó en la Categoría C Avanzado y obtuvo el primer puesto en Danza Obligatoria y Free Dance. Mientras que en la categoría Promocional B consiguió el primer puesto en Escuela, quedó octava en Libre y fue primera en Combinada.

Mora Alvarez López, quien se prepara para competir el próximo 30 y 31 del corriente en el Nacional de danza en Neuquén, patinó en la Categoría Infantil Nacional Básico consiguiendo quedarse con el mejor puntaje en Danzas Obligatorias y Free Dance. En la Categoría Segunda B Infantil logró el segundo puesto en disciplina Libre mientras que en Infantil Primera alcanzó el primer lugar en Escuela.

Jiuliana Casenave se presentó en Mini Infantil Básico donde obtuvo el triunfo en Danzas Obligatorias y Free Dance. También fue la mejor en las disciplinas Libre y Escuela de la Categoría Segunda B Mini Infantil.

Rocío Casenave compitió en la Segunda B Cadete alcanzando el segundo lugar en Escuela, el cuarto en Libre y el tercero en Combinada. Maira Lurbet se presentó en la Segunda B Cadete obteniendo el tercer puesto en Escuela, el quinto en Libre y el cuarto en Combinada.

Jazmín Lurbet obtuvo el primer puesto en la disciplina Escuela, el segundo en Libre y fue primera en combinada, dentro de la Categoría Segunda C 9 años.

Ema Scarafiocca patinó en Danza Obligatoria en la categoría C Básico logrando el primer lugar, como así también en la disciplina Escuela en Segunda C 10 y 11 años. Malena Bahía patinó en danza obligatoria en categoría C básico, donde logró el segundo lugar. En escuela categoría segunda C 12 años logró el primer lugar. En libre en categoría tercera C 12 años logró el quinto lugar.

Jazmín Rodríguez alcanzó el primer lugar en la disciplina Escuela y Combinada y el cuarto en Libre, dentro de la categoría Tercera C 12 años.



Renata Zampini compitió en la categoría Tercera C 8-9 años, donde obtuvo el primer puesto en las disciplinas Escuela, Libre y Combinada. En la misma categoría se presentó Delfina Miranda, quien fue segunda en Escuela, Libre y Combinada.

Ludmila Gosende obtuvo el segundo puesto en las disciplinas Escuela y Combinada, y fue sexta en Libre dentro de la categoría Cuarta C 12 años. En categoría Quinta C 9 años, Francesca Olivetto alcanzó el cuarto puesto en Escuela y Combinada y el 11° en Libre. Por su parte, Angelina Pérez fue novena en Libre y primera en Escuela y Combinada.

Siempre dentro de la misma categoría, Paulina Coria alcanzó el tercer lugar en Escuela y Combinada, y el octavo en Libre. Mientras que Lucía Mata, fue quinta en libre y segunda en Escuela y Combinada.

Alma Merlos se presentó en la categoría Quinta C 11 años y consiguió el cuarto lugar en las disciplinas Escuela y Combinada, y el quinto en Libre. Morena Gil compitió en la categoría Quinta C 10 años y se alzó con el segundo puesto en Escuela, el cuarto el Libre y el tercero en Combinada. En la categoría Formativa 8 años, Manuela Ronchie terminó en el primer puesto, séptima fue Manuela Martorano y décima Sofía Ferraro.