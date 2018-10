Se vienen las definiciones

122650

Aficionado Torneo Interbarrial

El certamen que se disputó durante todo el año, tendrá este sábado las primera finales en dos categorías.

El torneo Interbarrial de fútbol, que se desarrolla durante gran parte del año en las canchas del predio deportivo de El Fortín o de Racing A. Club, organizado por profesores de la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio, comienza con las definiciones.

De esta manera, este sábado empezarán a definirse los campeones y en este caso se disputarán las finales de las categorías 2009/2010 y 2005/2006. En la 2009/2010 el ganador invicto de la fase regular fue el equipo del barrio Trabajadores que se quedó con 30 puntos. Luego siguió Tiro Federal con 21 y Pellegrini/Yrigoyen con 13. Entonces se cruzarán Lourdes y Bancario/Avellaneda y el ganador de ese partido se enfrentará a Trabajadores. En las otras llaves Pellegrini/Yrigoyen jugará contra Los Robles/Bancario III y Tiro Federal vs. Alberdi.

También es puntero invicto el ganador de la fase regular de la Categoría 2005/2006. En este caso el equipo del barrio Eucaliptus consiguió los 30 puntos tras ganar los diez partidos. Lo sigue Bancario/Avellaneda con 19 y hay cuádruple empate en la tercera colocación de la tabla: Trabajadores A, Provincias Unidas, Pueyrredón y Bancario III obtuvieron 16 puntos.

Los cruces en esta categoría serán de la siguiente manera: Trabajadores B vs. Independencia/104 - el ganador vs Eucaliptus; Provincias Unidas vs. Pueyrredón; ancario III vs. Trabajadores A; Pellegrini/Yrigoyen vs. Tiro Federal - El ganador vs Bancario/Avellaneda.

El cronograma de finales continuará el sábado 3 de noviembre con la disputa de las categorías 2007/2008 y Sub 16. El Torneo llegará a su fin el sábado 10 de noviembre cuando sea la final de la categoría Sub19.