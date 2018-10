"No me permite entrenar con el plantel"

122715

25.10 | Nac. e Int. Abelairas en conflicto

El olavarriense, que practica con los juveniles de la Lepra, habló con Solo Ascenso y explicó la decisión de haberse quedado en el club tras el poco lugar brindado por Gómez.

Si hay un nombre de peso que no forma parte del equipo titular ni del banco de suplentes es Matías Abelairas, con gran trayectoria en el fútbol argentino. Al momento de expresar sus sensaciones, el volante dialogó con Solo Ascenso y destacó: "Es una situación nueva la que me está tocando vivir, pero lo estoy tomando bien, con el mismo profesionalismo de siempre. Nunca tuve un problema con el técnico, pero estoy tranquilo. En el fútbol nos conocemos todos y nadie va a encontrar una persona que hable mal de mí, puedo ser un buen o mal jugador pero lo más importante es la persona y eso me deja tranquilo".

El ex jugador de River se encuentra jugando la Liga Mendocina con los juveniles del club. Al respecto, Matías Abelairas comentó: "Tomé la decisión de entrenar algunos días con los chicos de la leprita para poder hacer fútbol y no perder el ritmo, por suerte Matías Minich (DT de las inferiores) me abrió las puertas y me permite entrenar. Creo que ellos son los que tienen que jugar, son jóvenes y tienen la posibilidad de demostrar todos los fines de semana que quieren ganarse un lugar en el equipo".

La Lepra está en un gran momento ya que se mantiene en la parte superior de la tabla de posiciones. En ese contexto, Abelairas agregó: "Veo al equipo muy bien, pese a que es un equipo práctico creo que tenemos una solidez defensiva importante, y es lo que nos está llevando a conseguir tantos puntos. Me pone muy contento por ellos, hay un grupo muy bueno".

Durante esta pretemporada Gabriel Gómez no lo tuvo en cuenta en el equipo titular ni en el banco de suplentes. "Tengo un cariño muy grande por el club, me tocó vivir el peor momento institucional pero lo pudimos sacar adelante. Me enorgullece haber podido ayudar desde mi lugar, es un club gigante que supo salir y todavía tiene muchísimo más por crecer", continuó.

Y agregó: "Decidí quedarme porque las propuestas que tuve no me convencieron, conté con propuestas de la B Metropolitana, Federal A y una de Rumania pero la descarté porque por un tema familiar quería quedarme en Argentina. Aparte pensé que si me quedaba podía llegar a pelear un lugar y cambiar la opinión del entrenador".

En última instancia, Abelairas también dejó su postura en relación a la decisión del director técnico: "Sé lo que puedo dar dentro de la cancha, pero evidentemente tiene un problema personal conmigo, porque no me permite ni siquiera entrenar con el plantel, es algo insólito. En el fútbol pasan cosas que nunca dejan de sorprenderme, veremos qué pasa a fin de año, ojalá aparezca algún club para ir y si no me quedaré porque tengo contrato hasta junio del año que viene".