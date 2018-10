Rugby inclusivo: "la idea es brindar un espacio donde sean bien recibidos"

122725

Estudiantes lanzó el proyecto de rugby inclusivo, que comenzará el sábado a las 10.30. La propuesta es totalmente gratuita, y los participantes pasarán a ser socios del Club Atlético Estudiantes.

En las instalaciones del Club Atlético Estudiantes se presentó ayer el proyecto de rugby inclusivo, denominado Sonríe, que tendrá su inicio en la jornada del sábado con el primer encuentro que se pondrá en marcha a las 10.30 y para el cual ya están los primeros anotados.



Vale señalar que esta propuesta es totalmente gratuita, y los participantes pasarán a ser socios de la institución por lo que contarán con el mismo seguro que todos aquellos que practican deportes en el club. Entonces, está todo dado para el inicio de esta iniciativa que busca promover y activar la práctica del rugby a chicos y chicas con algún tipo de discapacidad intelectual, no motora, destinada a mayores de 6 años.





Ricardo Hoffmann, vicepresidente del club, fue el encargado de abrir la conferencia. "Esta es una iniciativa que se incorpora este sábado (por mañana) al club, y eso es una satisfacción. Esto es muy saludable y ojalá que sea el punto de partida para que se pueda replicar en otros sectores del club".



En segundo orden Germán Maroni explicó que "se trata de rugby inclusivo, y este deporte de por sí lo es porque lo juega todo el mundo: los bajos, los altos, los rápidos, los lentos, los hábiles y los no tanto... en este sentido vemos una facilidad para incluir a quien quiera jugarlo; muchas veces somos receptores de chicos que no encuentran su lugar en otras disciplinas".



Además, explicó cómo fue el nacimiento: "Hace unos meses tuvimos la chance de tener un contacto con Daniel Fernández, quien es el iniciador de una propuesta que se llama Pumpas XV. Hace años empezaron a trabajar con personas con discapacidad intelectual; comenzaron cuatro chicos y después de dos años hoy son 400", comentó.



Por otro lado, Maroni dejó en claro que "la idea es poder brindar un espacio donde sean bien recibidos y tratados como uno más; y que los chicos entrenen todos juntos. Sumamos voluntades, con gente que nos ayuda, y esperamos que el sábado (por mañana) sea el inicio de una linda experiencia para todos porque realmente lo estamos viviendo con mucho entusiasmo".



Además, Pedro Saíno señaló que "nosotros hacemos esta movida bajo el concepto filosófico de deporte para todos. Si bien el rugby es un deporte de contacto, nosotros tomamos las precauciones para esto, y ese proceso dice que nosotros tenemos que transformar el competir en compartir y jugar con el otro y no contra el otro".



Mientras que Sebastián Magallanes indicó: "Le fuimos dando forma a este proyecto que busca la inclusión de personas con discapacidad intelectual al deporte. Yo estoy muy contento con esto, venimos trabajando hace rato y ya le pudimos poner una fecha de inicio. Por eso este sábado arrancamos con los entrenamientos, y será a partir de las 10.30, y el objetivo es fusionarlo con la parte de infantiles".



"Estoy con mucha expectativa por lo que pueda pasar, sabemos que ya hay chicos anotados y familias muy interesadas", recalcó Sebastián Magallanes en relación a esta actividad que será destinada a chicos de 6 a 14 años, aunque será incluidos también aquellos que superan esa franja: "La puerta está abierta para todos".