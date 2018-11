Israel Damonte le pidió la camiseta a Pedrito

123219

En la antesala al partido entre Lanús y Huracán en la Fortaleza, cuando ambos equipos ya estaban listos para arrancar, una imagen sorprendió a los televidentes. Israel Damonte, capitán de Huracán, se acercó al bancó de Lanús exclusivamente para saludar al pibe Pedro De la Vega, quien luego contó que le pidió la camiseta. Llamó la atención porque Damonte, de 36 años, y con toda una trayectoria en Primera, quiere un recuerdo del pibe de 17 años, que recién está haciendo sus primeras armas.



De la Vega, que arrancó como suplente ante el Globo, ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y despertó los aplausos de la gente, que ya le tiene mucho cariño.

El olavarriense deslumbró a los futboleros luego de debutar en la Primera del Granate y luego se conoció su historia. Saltó directo desde la Sexta División, sin pasar por Reserva, de la mano de Luis Zubeldía. Y mientras juega en la Superliga, está terminando el secundario, cursando el 6° año en la Alfonsina Storni, y con muy buenas notas, al punto de ser abanderado.

"A los juveniles hay que apoyarlos. Me acerqué antes del partido y le pedí la camiseta por mi hijo. Me dijo que sí y me la mandó. Le dije que tiene mucho futuro", contó Damonte finalizado el match. (Olé)