Todos el domingo a las 16

07.11 | Local Torneo "Anual"

Se confirmaron este miércoles los horarios para los duelos de vuelta de los cuartos de final.

El próximo domingo desde las 16 se jugarán, en simultáneo, los cuatro partidos de cuartos de final del torneo "Anual" de primera división. Allí se resolverá entonces quiénes se meten en las semifinales de la competencia que organiza la LFO.

Los duelos: Estudiantes (4) vs. Embajadores (0), Sierra Chica (1) vs. Loma Negra (0), Racing (0) vs. Hinojo (0) y Ferro (0) vs. El Fortín (2). Los locales tienen ventaja de localía y deportiva, por lo que pasan en caso de empate en puntos y goles.