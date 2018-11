Estudiantes, Loma Negra y Racing, a semis

123415

Local Torneo "Anual"

Estudiantes, Racing y Loma Negra son los clasificados para las semifinales del torneo de primera división. Este lunes completan Ferro - El Fortín.

El torneo "Anual" de primera división tiene sus primeros clasificados a las semifinales: Estudiantes goleó a Embajadores, Racing venció a Atlético Hinojo y Loma Negra hizo lo propio ante Sierra Chica. Los tres siguen en carrera en la búsqueda del título.

En la mañana de este domingo se jugaron tres de los encuentros, para no chocar con el Boca - River (Copa Libertadores) y avanzaron dos de los equipos que llegaron con ventaja deportiva a las revanchas de cuartos de final.

Estudiantes, que había ganado 4 a 0 en la ida, este domingo goleó como local 7 a 1 a Embajadores. Los goles fueron de Jesús Schwindt (3), Luciano Rojas (2), Mateo Laborde y Gerónimo Candia; mientras que Juan Alvarez -de penal- marcó el único del CEO. Así, el Bata ganó la serie con un 11 a 1 global.

En tanto que Racing, luego del empate en cero como visitante, venció este domingo 3 a 0 a Atlético Hinojo. Abrió el partido Franco Janson en el primer tiempo (tomó el rebote luego de un penal atajado de Franco Vedelini a Matías Ordozgoiti), mientras que el mismo Ordozgoiti y nuevamente Franco Janson cerraron el encuentro. Fue 3 a 0 el global.

A su vez, en un partidazo, Loma Negra le dio vuelta la historia a Sierra Chica y se metió en semifinales. El "Celeste", que había perdido 1 a 0 en la ida, le ganó 4 a 2 al local y logró su boleto con un 4 a 3 global (no tenía ventaja deportiva).

Juan Bonavetti (6') puso en ventaja al local, mientras que Federico Carimán (32') y Diego Ortega (37') lo dieron vuelta en el primer tiempo. En el segundo Martín Labarrieta marcó el 3 a 1 (25'), Samuel Berg (30') descontó para el 3 a 2 que le daba el boleto al local y a los 38' Franco Lopreite cerró el 4 a 2 que clasificó al conjunto visitante.

Mientras que este lunes a las 21 completarán Ferro Carril Sud (0) y El Fortín (2). Será en el estadio "Domingo Francisco Colasurdo", con el arbitraje de Jerónimo Gallo. Allí se definirán los cruces para semifinales:

Si pasa El Fortín: Estudiantes vs. El Fortín y Racing vs. Loma Negra. Si pasa Ferro: Estudiantes vs. Loma Negra y Ferro vs. Racing.