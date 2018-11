El plantel de Boca le pidió a sus directivos no jugar la Superfinal

Daniel Angelici recibió un mensaje del plantel de Boca, y nuevo frente se abrió en torno a la Superfinal. La postura de ambos lados es clara.



Por un lado, el presidente advirtió en la necesidad y "obligación" de disputar este encuentro ante River para no sufrir sanciones a futuro de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), amparado en el pacto de caballeros, cuyo escrito lleva además las firmas de Rodolfo D'Onofrio (presidente de River) y Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol); por el otro, el planteo de los futbolistas y cuerpo técnico que se ven perjudicados de cara a la definición de la Copa Libertadores, ya que Pablo Pérez, capitán y uno de los máximos referentes del plantel, no estaría en condiciones de jugar esta tarde en el Monumental y "no se encontrarían en igualdad de condiciones" como se primó al comienzo.