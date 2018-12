Por decisión propia, Rafa Di Zeo no viaja a Madrid

124538

+ DEPORTES

Además, Maximiliano Mazzaro, ex número dos de la barra brava de Boca, fue detenido en el aeropuerto de Barajas y será enviado de vuelta a la Argentina.



Rafael Di Zeo tomó una decisión. Quedarse en Buenos Aires para no correr con la misma suerte que el ex número dos de La Doce, Maxi Mazzaro, quien será deportado por decisión de la Justicia española, que le aplicó la ley migratoria. El histórico líder de la barra brava había conseguido el permiso para salir del país, a pesar de las dos causas que lo tienen como imputado, una de ellas por encubrimiento, otra por instigador de dos homicidios.



"Tiene todos los gastos pagos y vuelo para mañana a la noche. A Mazzaro lo mandaron de regreso con la familia. No se puede creer. Si la Justicia argentina le permitió viajar... Acá se está manejando mal el Ministerio de Seguridad", le dijo José Monteleone, abogado de Di Zeo.



La exposición de Di Zeo abriendo el camino del micro de Boca y la repercusión que tuvo en la opinión pública, indignada por la impunidad con la que se maneja, empujaron a las autoridades argentinas a poner mayores obstáculos para garantizar el orden en Madrid. Sobre todo, después del bochornoso operativo de seguridad que derivó en el ataque del micro de Boca y la suspensión del clásico. La jueza Sabrina Namer, del Tribunal Federal número 8, le había permitido salir de la Argentina. Y aunque estaba claro que no iba a superar el filtro de Tribuna Segura, el Gobierno lo quería lejos del Santiago Bernabéu.



"Es una joda que viaje Di Zeo y se quede en Buenos Aires la mayoría de los 66 mil hinchas que estuvieron en el Monumental", le confiaron a este diario fuentes gubernamentales con presencia en España.



En ese sentido, el que se expresó públicamente fue Guillermo Madero. "Mazzaro está siendo deportado y a los barras con antecedentes penales importantes no les convendría venir para acá porque no los van a dejar entrar", le comentó el director nacional de Seguridad en eventos futbolísticos a Clarín. El funcionario está en Madrid, donde el domingo se jugará la Superfinal. Viajó acompañado por doce colaboradores, entre ellos, personal de Gendarmería y Policía Federal. También, con 100 celulares que operarán los efectivos locales con información de los 3.500 individuos con derecho de admisión.



En tanto, Mauro Martín, el otro capo de la barra, tampoco viajará. Lo confirmó su abogado, Rodrigo González, quien además explicó por qué Rafa no se subirá al avión. "No viaja nadie de la primera línea de la barra de Boca. Di Zeo pidió permiso el lunes para salir del país pero después, durante la semana, teniendo en cuenta los dichos de Tribuna Segura, no quiere estar en el foco de atención", sostuvo el letrado en Radio 10.



"A esto se suman los precios desorbitantes del viaje. Hablé anoche con gente cercana a los chicos de la barra y me dijeron que no viajan. Todo fue por la repercusión de todo esto, aunque Mauro Martín no iba a viajar desde un principio", añadió González. Y cerró: "Di Zeo iba a viajar y finalmente no lo hará. Mazzaro viajó y así como viajó está volviendo, pero Mazzaro no forma parte de la facción de Di Zeo. Celebro la decisión de la barra de no viajar".



El Gobierno argentino no quiere barras en el Superclasico que definirá la Copa Libertadores. Y España colaboró con la coyuntura. Se calculaba la presencia de 150 miembros de La Doce con bombos y banderas aportados por las peñas de Barcelona y Madrid. Di Zeo, Mauro y varios más lo verán, en el mejor de los casos, por HD.