"Tenemos proyectos grandes"

Local Mario Paternó

Mario Paternó repasó la gestión, que comenzó el pasado 24 de mayo. "Formamos un grupo de compañeros muy bueno", destacó el presidente de la LFO.

Mario Paternó asumió como presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría, y reemplazó a Oscar Durán. Desde allí comenzó otro ciclo para la casa madre del fútbol local. De esta forma, tras cerrar la temporada, el ex delantero hizo un balance de todo lo ocurrido, aunque proyectó lo que se viene para 2019.

La actualidad de primera división (con el cambio de cara al Federal Amateur), el fútbol femenino, campaña y las inferiores son ejes en la ciudad, pero Mario Paternó también adelantó que la Liga sumará una Primera "B" y el fútbol senior, aunque también existen gestiones para tener futsal. Es decir que se suman alternativas a la LFO, para reunir todo el fútbol en un mismo espacio.

-¿Cómo fue el año? ¿Qué cambios se dieron desde tu llegada a la Liga?

-La Liga de Fútbol me gustó siempre, ya había estado, también tuve mi paso como dirigente de club. Era algo que me gustaba; y cuando los clubes me eligieron, y asumí, la verdad es que fue algo muy grato. Formamos un grupo de compañeros muy bueno.

No tengo nada que decir de la otra administración, ni de Oscar (Durán). Yo estuve con él, tengo una amistad, e incluso lo reconocimos en la fiesta. Creo que trabajamos mucho por la Liga; realizamos muchas cosas en inferiores de la mano de José Vedelini y ahora estamos pensando en los campeonatos que se vienen.

En primera división habrá un solo campeón, y vamos a tratar de hacer un acuerdo con todos los clubes para que el que salga campeón pueda contar con los futbolistas de las distintas instituciones. Creo que ese formato va a ser mejor que el actual, donde entran muchos equipos, y entiendo que será un poco como antes donde el campeón iba al Regional; y el otro objetivo es que la gente vuelva a la cancha.

-¿Cosecha Mundial está confirmado para 2019?

-Cosecha Mundial ya está confirmado, e Independiente de Chillar tiene que contestar en estos días si se viene para Olavarría. Tengo una buena relación con su presidente, y lo estaban viendo en estos días, por lo que en principio serán entre 11 y 12 equipos en el torneo.

-¿Qué formato piensan en el global del fútbol local?

-La idea es ir incrementando el número; ayer (por el viernes) tuvimos una reunión con Marcelo Gadea con la idea de formar una Primera B. Estamos bastante avanzados con ese tema, y por otro lado ya está incorporado el fútbol senior (veteranos). Además, vamos a ver si podemos, pero queremos tener futsal dentro de la Liga.

Por el momento estamos conversando para ver dónde lo podemos hacer, ya que hay pocos lugares en Olavarría... esa es la complicación que tenemos, aunque sería interesante contar con esa actividad y por eso también estamos hablando con Marcelo Gadea.

-¿La Primera B tendrá relación directa con la primera división?

-Va a ser la segunda categoría de Olavarría, y con el tiempo me gustaría tener torneos con ascensos y descensos.

-¿Cómo ves la actividad de fútbol femenino?

-Lo vemos muy bien, va creciendo. Va gente a la cancha, las chicas juegan muy bien, y creo que poco a poco el campeonato se va a poner más interesante.

-Recuperaron la campaña...

-En poco tiempo se pudo recuperar esa actividad, y la verdad es que la Municipalidad nos dio una mano muy grande. Esperamos que el año que viene se pueda repetir esta actividad, ya que es algo muy lindo.

-Hubo muchos equipos locales en diferentes torneos. ¿La idea es que Olavarría participe en todo?

-Sí. Pensamos así, y queremos que la Liga tenga la representación con todas las selecciones que sean posibles; para eso se necesita dinero y en este momento estamos cortos. Más allá de eso el Municipio siempre nos da una mano, tenemos el respaldo.

En las selecciones juveniles me gustaría sumar a Abelardo Carabelli; es un técnico muy capacitado y lo quisiera incorporar para que trabaje en la Liga en el marco de las selecciones juveniles. Por ahora no se pudo, por lo económico, pero espero tenerlo en algún momento.

-¿Cómo fue la relación con el Consejo Federal?

-Estamos contentos. Con Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, y Dámaso Larraburu, presidente de la Federación del Sur, hemos tenido una buena relación y me respaldaron desde que yo entré a la Liga. Después me propusieron para delegado de la Provincia, gané la votación, y ahora se está formando la Federación Bonaerense Pampeana, que va a ser única en toda la provincia.

Va camino a ser un trabajo en conjunto dentro de la provincia, algunos pensamos que es lo mejor, mientras que otros piensan que no. Cada uno tiene sus motivos, y el tiempo lo dirá.

-¿Cómo ves el fútbol de Olavarría?

-El fútbol de Olavarría es bueno, y a partir de este torneo Regional donde solamente el campeón logra la participación yo creo que la competencia puede recuperar la fuerza de años anteriores. Allí se armaba una buena competencia, y el mejor representaba a la ciudad.

Entonces, los jugadores en vez de irse a jugar a otras Ligas se pueden quedar acá. Espero que los clubes los puedan retener con el objetivo de armar un buen equipo. Además queremos que la gente vuelva a la cancha, esa es un poco la expectativa que tenemos todos. En este momento el económico es un tema; por eso se bajaron tantos clubes del Regional.

-¿Qué desafíos tienen para 2019?

-Lo importante es tener un buen campeonato, tanto en primera división como en inferiores y en fútbol femenino. Vamos a tratar de organizar todo, y desde la Liga contar con distintas alternativas a través de la Primera B, futsal, campaña y senior. Tenemos proyectos grandes, ojalá se puedan concretar.