Otra edición del fútbol solidario

125340

Local Será el domingo

Este domingo, en la cancha de El Fortín, el fútbol de Olavarría se reunirá para el clásico partido.

Con la organización de Jorge Salguero y su familia, como viene sucediendo desde hace un par de décadas, y la logística de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, el domingo 30 de diciembre a las 18.30 se realizará en el estadio "Ricardo Sánchez" de El Fortín el tradicional partido solidario a beneficio de entidades de bien público.



El ambiente de fútbol nunca le ha dado la espalda al querido "Negro" Salgureo. Futbolistas en actividad, ex futbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, ex dirigentes y hasta periodistas han aportado a los tradicionales "picones" del último o penúltimo día de cada año.



Esta vez, el partido tendrá connotaciones especiales, a partir de un año inolvidable para el fútbol olavarriense. Con una proyección nacional e internacional inédita. Gran amigo de su padre, Lisardo De la Vega, Salguero anunció que Pedrito será uno de los invitados a esta gala solidaria.



"Pedro estuvo en ocasiones anteriores y esta vez seguramente va a estar, pero no lo queremos comprometer, ni tampoco vamos a correr ningún riesgo, porque el 2 de enero se tiene que presentar en el entrenamiento de la selección Sub 20" anticipó anoche Jorge.



Lucas Janson, crack de exportación que ha dado el fútbol olavarriense esta década, brilló el último semestre con el Toronto FC en la Major League Soccer y también está invitado al evento que, después de una edición en el "Domingo Colasurdo", volverá a disputarse a un costado de la avenida Urquiza.



Facu García se apresta a cerrar un 2018 inolvidable: debutó en la primera de Olimpo, se puso la camiseta argentina en los Juegos Odesur, fue transferido con apenas 18 años al Getafe de España y viene de jugar la Europa League con el AEK Larnaka de Chipre. Aprovechando el receso europeo estará en la Ciudad por algunas horas para visitar a su familia. ¿Le darán los días para poder estar?



Otro producto de la cantera de Embajadores, Braian Guille, tuvo una actuación consagratoria en Copa Argentina frente a Independiente. El "Negro" siempre dio presente en las últimas ediciones y forma parte del amplio listado de Salguero y familia.



Roberto Tucker dijo presente cada vez que pudo en los partidos de fin de año. Este tendrá un ingrediente especial: luego de su paso por las principales categorías del ascenso argentino y por el fútbol intrnacional, regresó a la Ciudad para jugar por Racing el próximo Torneo Regional Federal Amateur.



También podrá volver a apreciarse la zurda del "Zurdito" Maldonado y tantos otro comprometidos con el fútbol local, de este tiempo y del pasado.



Las invitaciones será dadas a conocer en redes sociales en los próximos días. Mientras tanto, este fin de semana en su cuenta de Facebook Jorge Salguero lo anticipó con escueto mensaje: "El 30 de diciembre vuelve el fútbol solidario en el 'Ricardo Sánchez' - Próximamente más info".



La entrada, está de más decirlo, será un alimento no perecedero.