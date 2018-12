Practicar deportes conforme a la identidad de género autopercibida

125398

Provincia promulgó la ley

La Provincia oficializó la norma para que se cumpla con la Ley Nacional. La iniciativa surgió a partir del caso de una chica trans bahiense que recurrió a la Justicia luego de que la Asociación de Hockey local no la dejara jugar oficialmente.

El Gobierno bonaerense promulgó una ley para que cualquier persona pueda practicar actividades deportivas de manera amateur o profesional conforme a la identidad de género autopercibida.

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial oficializó la ley N° 15.100, aprobada a fines de noviembre por la Legislatura, por la que "toda persona tiene derecho al desarrollo actividades deportivas conforme a su identidad de género".

La norma tiene el objetivo de cumplir con la Ley Nacional de Identidad de Género 26.743, sancionada por el Congreso de la Nación en 2012. En este sentido, asegura que "a los fines de la registración, inscripción, participación y competición en el marco de las actividades deportivas, de una liga, federación o confederación en el territorio provincial, sea de carácter amateur o profesional, se entenderá por género a aquel que fuera autopercibido por la persona deportista".

En tanto, también aclara que "los clubes, ligas, asociaciones y federaciones deportivas que impidan la participación de deportistas o realicen su inscripción en un género distinto al autopercibido serán sancionados".

La iniciativa (que ahora entra en vigencia) surgió a partir del caso de Saira Millaqueo, una chica trans bahiense que recurrió a la Justicia luego de que la Asociación de Hockey local no la dejara jugar oficialmente para el club Palihue.

En mayo del año pasado, el Juzgado Nº 3 de Bahía Blanca le ordenó a la Asociación que fichara a Millaqueo como jugadora, pero la entidad apeló a ese fallo. Sin embargo, la chica consiguió hacer valer su derecho tras varias presentaciones.



"Cada impedimento me daba fuerzas, sentí el apoyo constante del club, mis compañeras, el cuerpo técnico. El hockey me incluyó cuando me dieron la espalda", contó la jugadora sobre su experiencia. (DIB)