"Haré todo por revertir los insultos"

125468

+ DEPORTES Juan José Longhini

El delantero hizo un repaso por su carrera y analizó su incorporación a Racing para jugar el Federal Amateur.

Daniel Lovano / [email protected]m.ar

El pibe que jugaba bien al tenis, al fútbol y al básquet, hace casi dos décadas empezó a descartar. Dejó la raqueta cuando Dardo Seibel lo metió en la primera de Racing, dejó la Nº 5 cuando Estudiantes lo reclutó en plena época dorada, y hace mucho tiempo, tras jugar algunos minutos en la Liga Nacional con Sergio Hernández, desde Tandil comenzó camino del retorno hasta volver hoy al punto del partida.

Fue en una negociación relámpago. Luego de charlar en horas de la mañana con Fernando Di Carlo sobre las condiciones de trabajo, de formalizar el acuerdo con el dirigente "Tino" Spitale, Juan Longhini acordó sumarse como refuerzo a Racing para el Torneo Regional Federal Amateur 2019.

"Dardo (Seibel) me hizo debutar en la primera de Racing con 15 años, en aquel equipo de Ponce, Texeira, el 'Chato' Crispín, los Alvarez jugaban arriba, Galasco, Ancarani. Al mismo tiempo, en Racing jugaba al basquet y al fútbol. Hubo un campus que organizó el 'Oveja' Hernández y me fui a jugar a Estudiantes" recordó Juan.

"Tuve unos pocos minutos en Liga, no sé si jugué con Peñarol o con Gimnasia. Eran los meses previos a que el Oveja se fuera a dirigir a España, y en su lugar quedó Amarillo. Me fui a jugar un Provincial de Clubes a Tandil, ahí conocí a Cinthia (su esposa), y después de dos años con Independiente arranqué de nuevo con el fútbol" acotó.

Ferro tandilense, Grupo Universitario en el Argentino "B", Gimnasia de Tandil, Ferroviario de Coronel Dorrego antes de recalar a Ferro de acá, donde su legado está en páginas que aún resisten el paso del tiempo. Campeonato local en 2008, ascenso en 2009, golazos inolvidables en cada una de las tres etapas.

La Serena de Chile, Bolivia, Huracán de Goya, Argentino de Pehuajó, Pedernales de la Liga de 25 de Mayo, Atlético Tapalqué, Independencia de Gonzales Chaves, Estudiantes y El Fortín son otras camisetas que pueblan su placar.

"Esto salió casi de rebote. Hablé con Carlos (Orifici), que estoy trabajando con él hace 8 meses; le pregunté si podía cambiar el horario en el verano, porque tenía una oferta de Agustín Pomphile para jugar en Alumni, y él me ofreció venir a Racing" reveló.

"Quería aprovechar el verano para ponerme bien y encarar uno de mis últimos años de la mejor manera. Se ve que se han reunido, lo han charlado. Primero me llamó Fernando (Di Carlo), después el 'Tino' Spitale y les dije que sí, porque tengo ganas de jugar y de ponerme a la orden del técnico para lo que me necesite" comentó.

En la charla con Di Carlo, para un jugador temperamental como Longhini, las cosas quedaron claras. "Lo principal que se charló es que necesito una puesta a punto, que vengo de no entrenar bien este año y soy consciente. Arranco de atrás a remarla y a sumar desde el lugar que me toque" aceptó.

No sería de extrañar que el primer partido sea nada menos que con Ferro pero, si no lo es, aparecerá en la huella. "Y... pero esto es fútbol, el que lo quiera entender bien, y el que no también. Es lo que yo amo y lo que hice siempre. Por eso me fui a El Fortín, más allá de las críticas. Estoy en paz conmigo mismo, soy consciente de lo que hice y lo que dejé por Ferro, y de lo que hicieron y lo que dejaron los dirigentes por mí. Lo había hablado bien claro antes del final de la fase de grupos del pasado Federal 'B', que posiblemente iba a ser mi último campeonato con Ferro" recordó.

"No nací en el club, no soy un Gargaglione (Maximiliano) que tiene la camiseta de Ferro en el alma, lo ama, está muchísimo más identificado que yo. Me ha ido muy bien, soy muy agradecido, pero todo cumple un ciclo y cada persona es diferente. Yo amo jugar al fútbol y siempre dije que voy a defender la camiseta de cualquier club de Olavarría bajo cualquier circunstancia, y así lo hice con la de Estudiantes, la de El Fortín y la de Ferro. Hoy tengo que hacerlo con la de Racing" subrayó Longhini.

El día del frente a frente, la hinchada que lo amó estará del otro lado y la que lo insultó tendrá su misma camiseta. No significa que estén bien este tipo de reacciones tribuneras, pero es la cultura futbolística de estos lados.

"Seguramente serán muchos insultos de los dos lados, y yo haré todo lo posible para revertirlos del lado que hoy me toca; y del otro lado que reaccionen como tengan ganas de reaccionar. Qué le va a decir la hincha de Racing a Raponi, que jugó un campeonato excelente el año pasado con la camiseta de Racing, el primer partido que se enfrente con Ferro. Hay gente que no lo va a entender, pero queda en cada uno. Yo no le hago mal a nadie, ni le estoy faltando el respeto a nadie" aclaró.

Escenario posible: último minuto, primera fecha, Racing y Ferro empatan 0 a 0. Corner para Racing, aparece Longhini en el área y... gol de Racing. ¿Qué hace el futbolista? "Goles son amores, lo dije siempre. Después, que cada uno imagine el final de la película".

Un cierre bien Longhini.