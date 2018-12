"El profe nos hizo de goma"

125505

Federal Matías Ordozgoiti

El delantero de Racing habló de la pretemporada, de la formación del equipo y de sus expectativas para el Federal

Daniel Lovano / [email protected]

La pretemporada de Racing está dejando huellas. El régimen del profe Bruno Di Carlo no tiene contemplaciones. "No está tratando 'mal'. Nos está haciendo correr una banda. La primera semana nos hizo de goma, fue de terror. Ahora le va aflojando un poco" confesó Matías Ordozgoiti, a pesar de su juventud, el eterno sobreviviente de las esperanzas chairas por regresar al Federal "A".

Fue el capitán de Francisco Russo en la campaña del TDI que frenó en semifinales y también supo llevar la cinta en el proceso que compartieron Girardengo y Molina, también abortado en la definición desde los doce pasos en la cancha de Ferro.

"Es una de las pretemporadas más duras que he tenido. Creo que con la de Casaprima, en el primer Argentino 'A', están ahí, peleando el primer lugar, pero son exigencias normales a esta altura, y ojalá sirvan para poder aguantar todo el campeonato. Ahora viene lo más entretenido, cuando empecemos a agarrar la pelotita" comentó.

Ansiedad por el debut, por ahora no hay. "Estamos tranquilos, esperando que llegue la fecha del primer partido" comentó, y en cuanto a los cruces con Ferro y a la paternidad que tienen los carboneros desde 2014, opinó: "Son rachas, ojalá que este año sea al revés y que ganemos nosotros".

Uriel Raponi, un ex compañero, estará del otro lado. "Alguna patadita de más seguro que me va a meter" especuló, con su particular sentido del humor, pero enseguida reconoció que "es una excelente persona y el año pasado a los chicos del club nos dejó mucho, nos enseñó mucho. Es el laburo y esta vez le toca defender otros colores, como a mí me toca defender los de Racing",

Matías se mostró entusiasmado con la conformación del plantel. "Tenemos un grupo importante, y el 2 llegan más jugadores. Los que han venido son conocidos, son buena gente, así que ojalá se arme una linda banda para poder lograr el objetivo, que este año es el ascenso. Ni buena campaña, ni finales, ni nada, porque Racing no está para jugar un torneo local" aseguró.

Entre los refuerzos sobresale la presencia de Roberto Tucker, uno de los mayores que mejor lo recibió una década atrás, cuando subió al plantel de primera. "Se lo ve un poco más viejito, pero sigue siendo el mismo" bromeó, y destacó que "Roberto y el Paisano (Santellán) se portaron muy bien con los más chicos en la primera pretemporada, cuando Iervasi subió a muchos chicos de las categorías 89 y 90 para entrenar con el plantel profesional" recordó.

Será un contendiente por la cinta de capitán. Pero... medio en broma, medio en serio, Ordozgoiti advirtió: "La cinta y la diez no se tocan; calculo que me las van a respetar".