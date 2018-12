"Me sedujo que Racing es un grande"

125534

Federal Nicolás Fassino

Llegó recomendado por Roberto Tucker. Jugó en el "Buglione Martinese" en 2013, para Sportivo Belgrano de San Francisco.

Daniel Lovano / [email protected]

"Nosotros hablamos bien, los que hablan mal son los de Córdoba capital" bromeó Nicolás Fassino. El último refuerzo contratado por Racing es cordobés de Devoto, pero no se le nota la tonada. Su pueblo está a 20 kilómetros de San Francisco, la cabecera del departamento de San Justo, separada sólo por una calle de la santafesina Frontera, a 150 Km de La Docta.

Cuando el miércoles llegue a Olavarría para sumarse a la pretemporada, el "Buglione Martinese" no le resultará una geografía desconocida. Allí jugó, y fue titular en Sportivo Belgrano de San Francisco cuando Racing le ganó 2-1, en abril de 2013, por el Argentino 'A'.

"Conozco esa cancha. Mi señora cuando se hizo lo de Racing empezó a googlear y enseguida me dijo 'che, que linda cancha'. Es un estadio muy lindo, la gente acompañaba mucho; cuando uno juega y el marco es así se queda con una buena impresión" confesó el ex Santamarina y Alvarado.

"Conozco muchos estadios, he jugado en categorías como el Argentino A y la B Nacional, pero esa cancha me quedó grabada. Además uno tiene un amigo ahí, que siempre me nombraba ese club, entonces tenía que acordarme a la fuerza, je" acotó.

Ese amigo es Roberto Tucker. "El tuvo que ver muchísimo en mi llegada. Estuvimos en Santamarina, quedó una relación muy linda, y cuando él me habla, yo le digo 'si vos vas, yo voy de una'. Apenas me dijo que iba para Racing se lo confirmé" reveló.

Pero no siempre fueron amigos compartiendo el mismo equipo. El año pasado se enfrentaron, Tucker en Crucero del Norte de Misiones y Fassino en Sportivo Patria de Formosa. Roberto fue el encargado de rotularlo como "una especie de Carlitos Agüero, pero más joven".

"Los técnicos que he tenido me han definido como un 'cinco' mixto, que puede jugar de la mitad para adelante o meterse entre los centrales. El año que jugué en Sportivo Belgrano lo hice un poquito más tirado hacia la derecha, y también puedo hacerlo hacia la izquierda. En el mediocampo puedo jugar en cualquier puesto, aunque donde me siento más cómodo es como volante central" afirmó.

Debutó a los 14 años en la primera división de Devoto y de allí fue a Sportivo Belgrano. "Con el equipo de mi ciudad ganamos muchísimas cosas, después me tocó ir a San Francisco y ascendimos. La Liga de esta zona es muy competitiva. Yo siempre digo que hay muchos equipos que pueden jugar un campeonato Argentino, y ahora lo están haciendo los de Morteros. Vine seis meses a la Liga, pero puedo asegurar que acá no se pierde nada. Es más, de la Liga me fui a jugar el Argentino A con Sportivo y lo hice sin ningún problema " subrayó.

En cuanto a sus pretensiones con la camiseta de Racing, no lo mueve especialmente un desafío, sino que lo lleva adentro.

"Me sedujo que Racing es un club grande. Eso me entusiasma. Tira mucho volver a compartir el equipo con un amigo como Roberto, y la charla con los dirigentes fue muy buena. Sé que el objetivo del club es el ascenso, pero yo soy muy competitivo, adonde fui jugué finales. Las gané y las perdí, pero soy un privilegiado porque con mis equipos siempre me tocó llegar hasta el final" cerró.