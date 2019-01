Los clubes ya piensan en la temporada

125582

01.01 | Local Primera división

El torneo de primera división que se viene tendrá algunos cambios en los equipos.

Más allá de Racing A. Club y Ferro Carril Sud, que tienen la mente puesta en el Federal Amateur que comenzará el 27 de enero, el resto de las instituciones -con distintos tiempos- ya trabaja de cara a la temporada 2019 de primera división.

En principio, por lo informado desde la Liga de Fútbol de Olavarría, la competencia doméstica se pondrá en marcha en febrero y entonces todos buscarán llegar de la mejor manera. Y el dato central es que habrá un solo campeón, que será el único representante de la ciudad en el Federal Amateur de 2020.

Por ello, o ante la necesidad de encontrar otro camino tras lo ocurrido en esta temporada que se va, dos clubes locales ya tienen nuevo entrenador. En Embajadores Miguel Diorio reemplazará a Fernando Di Carlo, quien se fue a Racing, mientras que en San Martín de Sierras Bayas asumirá Luciano Bilbao -tras alejarse de Luján-.

Por otro lado, es una incógnita la situación de Luján (algunas versiones indican que está en duda su participación en la categoría central, pese a que no existe información oficial) y aún no se conoce quién reemplazará a Miguel Diorio en Atlético Hinojo.

Por otro lado, otros dos equipos anunciaron la continuidad de sus entrenadores: se trata de Juan Domingo Marinangeli en Sierra Chica y Carlos Cirioli en Loma Negra, que así contarán con la chance de mantener una estructura y -en principio- la base de los jugadores que actuaron en este 2018.

Mientras que El Fortín y Estudiantes, que ya tenían algo armado de cara al Federal Amateur, mantendrán los entrenadores: Gabriel Senzacqua seguirá en la Urquiza, y Carlos Adrián lo hará en el Parque Guerrero.

Todas las voces

Miguel Diorio (Embajadores) anunció que "fue algo sorpresivo, aunque yo cuando terminó el torneo ya le había dicho a mi familia que no iba a seguir en Hinojo. Justo me llamó Fernando (Di Carlo), lo pensamos durante todo el fin de semana, y el lunes terminamos de acordar todo", indicó el DT que durante la semana definirá cuándo empezará su proceso en la institución ubicada en Avellaneda e Independencia.

Por otro lado, Diorio hizo un balance de lo ocurrido en el Albiverde: "En lo deportivo hicimos un año bárbaro, ya que salimos campeones en una categoría (reserva) y en primera peleamos hasta lo último. Pero la temporada nos desgastó y entonces pensé que era hora de cambiar porque es distinto dirigir acá (por Hinojo), o hacerlo en otro lado".

Entonces, sobre su futuro inmediato en el CEO adelantó que "va a ser algo completamente distinto, otra relación con los jugadores y es un desafío que quería tomar. Hay muchos pibes, y a mí me gusta trabajar siempre con los chicos. La semana que viene nos vamos a juntar con Adrián Scalcini (PF), y a partir de ahí ya vamos a planificar todo".

Luciano Bilbao (San Martín) decidió cerrar su ciclo de dos años en Luján, institución en la cual debutó como DT. "Lamentablemente no se dieron lo resultados. Después del primer año pensábamos que se podía dar, y sabíamos nuestro campeonato era llegar a playoffs. Tuvimos chances hasta las últimas fechas con chances, pero no se dio, y además no pudimos sostener el mismo equipo o al menos una base", describió.

Además, sobre su paso en Luján, comentó que "a nosotros, como cuerpo técnico, nos sirvió y nos costó mucho porque reuníamos alrededor de 20 jugadores en dos categorías" y en líneas generales dejó en claro que "más allá del resultado, terminamos con sensaciones positivas por la experiencia".

Pero, lógicamente, explicó lo que se viene en Sierras Bayas: "Es la vuelta al club de donde soy, donde debutó y pasé la mayor cantidad de años, y además trabajé en la subcomisión de fútbol. Conozco a los chicos del club y es un lindo desafío; tenemos que recuperar jugadores y que todos tengan sentido de pertenencia".

Además, ya adelantó qué piensa contar con "la mayoría de los nacidos futbolísticamente en el club, después de verá si tenemos que llevar algunos para reforzar. Eso lo tenemos que ver en el inicio de la pretemporada, ya que buscamos hacer las cosas bien y ser protagonistas", con lo cual comenzarán a entrenar el próximo miércoles.

Por su lado, Leonardo Gisler -presidente de Sierra Chica- anunció que "continuará el Toro (Juan Domingo) Marinangeli y lo va a acompañar Martín La Ferrara. Por el momento no se fue nadie en cuanto a los jugadores, al menos nadie informó su deseo de irse. De esta forma, estamos con el mismo plantel, aunque veremos qué pasa".

Además, Gisler comentó que "algunos jugadores quieren venir a jugar a Sierra Chica, pero hay que hablarlo". Y, por otro lado, señaló que "la pretemporada comenzará a fines de enero, y ahí veremos quiénes se presentan, aunque por el momento estamos tranquilos ya que en inferiores se mantienen toda la estructura".

También, desde Sierra Chica, su presidente habló de algunos casos puntuales: "Elías Rodríguez y Emmanuel Zerdá tienen que volver al club, con lo cual tenemos que ver si se quedan o van a pedir un nuevo préstamo".

Carlos Cirioli (Loma Negra) ya está confirmado como entrenador, y será su segundo año en el "celeste". En principio, Carlos Tavare -que deja de jugar- sería su ayudante de campo y Braian Vales estaría a cargo de la parte física.

"La idea es jugar los jugadores del club, además de algunos que ya estuvieron en este 2018", anunció el DT de Loma Negra y habló de la temporada que se viene: "Va a estar linda para jugar la primera parte del torneo, y pareja la competencia local. En la segunda mitad va a ser distinto, por eso hay que pensar bien".

Y, en cuanto a lo que pasó, Carlos Cirioli expresó que "lo mas importante fue asentar a los chicos en la primera. El déficit, por distintas circunstancias, fueron los jugadores de jugadores y las lesiones. Tuvimos un bache en el medio, después de un buen inicio en la primera rueda, mientras que la segunda parte no fue tan buena, aunque sí estuvimos en la altura en los playoffs. Le buscamos la vuelta para entrenar mejor", dejó en claro el DT.

Mientras que en Atlético Hinojo no hay certezas después de la salida de Miguel Diorio como DT, aunque también dejó su lugar Horacio Ferreyra (una de las caras visibles de la subcomisión de fútbol). Por eso, el albiverde deberá acomodarse para el 2019.

"Estamos en una primera etapa que tiene que ver con la conformación del grupo de trabajo. Está José Luis Zalazar tratando de convocar gente y de hacer las bases dentro de la subcomisión de fútbol. Además, la idea es continuar con la estructura de inferiores, y obviamente la tenemos que buscar para el fútbol mayor", anunció el presidente Renzo Vena.